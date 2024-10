Atletas do Cruzeiro defendem Diniz e pedem confiança

O Cruzeiro não vence desde a chegada de Fernando Diniz e vive um momento de crise. O time deixou de pontuar no Brasileirão e apenas empatou o jogo de ida contra o Lanús, pela Sul-Americana.

Apesar da fase ruim, os jogadores reafirmam o comprometimento com Diniz. Os líderes do elenco celeste estão ao lado do treinador e pedem um voto de confiança no seu trabalho, que começou há cerca de um mês, após a demissão de Fernando Seabra.

Leia mais: Indignada, esposa de jogador do Cruzeiro se manifesta nas redes sociais: ‘Seu Diniz, vamos conversar’

“Confiança pelo trabalho que estamos tentando fazer. Trabalho, dedicação e empenho pelo clube, pela qualidade do nosso elenco. Mata-mata é assim, nem sempre você resolve o problema em casa. Temos total confiança no trabalho. Sei que não vencemos, viemos de resultados negativos, mas não tenho a menor dúvida de que temos totais condições de fazer uma grande partida e conseguir a classificação lá”, disse Cássio após o empate contra o Lanús.

Ele ainda completou: “Confio no trabalho que o professor Diniz tem feito e confio no nosso elenco”, resumiu o goleiro do Cruzeiro.

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Cruzeiro disputou cinco jogos, com uma derrota para o Fluminense e quatro empates: contra Vasco e Bahia, pelo Brasileirão, e contra Libertad e Lanús, pela Sul-Americana.

Pressionado por resultados, o Cruzeiro volta a campo no sábado (26) para enfrentar o Athletico, fora de casa. Já pela Sul-Americana, o jogo de volta será na terça-feira, na Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.