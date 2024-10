Goiás x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

O Goiás entra em campo nesta sexta-feira (25) para encarar o Amazonas, na Serrinha, em jogo atrasado da 18ª rodada. Contudo, por mais complicado que seja, as equipes ainda sonham com o acesso à elite do futebol nacional em 2025.

As campanhas das equipes são parecidas, o Goiás ocupa a 10ª posição com 45 pontos, enquanto o Amazonas é o ocupa a 10ª posição com 45 pontos.

Onde assistir

O canal premiere transmite ao vivo a partir de 21h30 (de Brasília).

Como chega o Goiás

É possível sonhar? Se depender de Vagner Mancini a resposta é sim. No entanto, o técnico não terá seu atacante titular, já que Breno Herculano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar deve jogar o atacante colombiano Angelo Rodríguez.

Como chega o Amazonas

Assim como o Goiás, a pergunta é: pode sonhar? E para isso precisa surpreender o adversário, mesmo atuando fora de casa. Porém, contará com as ausencias de Dentinho e Luan Silva. Um lesionado e o segundo liberado para resolver problemas particulares.

GOIÁS X AMAZONAS Série B – 2024 – 18ª rodada / Série B

Data e horário: 25/10/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Serrinha em Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, Messias, Lucas Ribeiro, Sander; Juninho, Rafael Gava, Marcão Silva; Welliton (Paulo Baya), Angelo Rodríguez e Rildo. Técnico: Vagner Mancini

AMAZONAS: Marcos Miranda; Ezequiel, Miranda, Fabiano, Sidcley; Ênio, Cauan Barros, Diego Torres, Bruno Lopes; Erick e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Arthur Pancieri Pires (ES)

VAR: Wagner Reway (ES)