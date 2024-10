Mascote do Vasco faz cera e leva bronca do bandeirinha - (crédito: Foto: Reprodução/Premiere)

O mascote do Vasco, Almirante fez uma ‘catimba’ e levou uma bronca do bandeirinha durante a vitória da equipe carioca sobre o Cuiabá por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Brasileirão. O lance aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo, em São Januário.

O mascote vascaíno chutou a bola para longe em um lateral para o Cuiabá. Ele estava em uma das laterais do campo, dominou e jogou ela para trás de um dos gols. Imediatamente, o auxiliar Fabrício Vilarinho da Silva repreendeu a atitude. O mascote respondeu levantando os braços para o alto.

Quem também ficou irritado foi Gustavo Sauer, do Cuiabá. O atacante se aproximou e gritou com o mascote vascaíno. Não foi possível verificar o que o jogador do Dourado disparou para o Almirante.

Por fim, o Vasco e o Almirante fecharam a noite felizes. O Cruz-Maltino chegou aos 40 pontos, oito a mais que o Corinthians — primeiro time dentro do Z4 — e aparece na 10ª colocação. A briga, agora, pode ser por uma vaga na Libertadores.

