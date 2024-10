Yuri Alberto faz dois, mas Corinthians apenas empata na Sul-Americana

Debaixo de um dilúvio na Neo Química Arena, o Corinthians decepcionou seus 44.238 torcedores na luta para chegar à final da Copa Sul-Americana. Afinal, nesta quinta-feira (24/10), pelo jogo de ida da semifinal, o time apenas empatou com o Racing, 2 a 2. O time argentino saiu na frente com Salas; no entanto, ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto fez dois belos gols, virando o jogo. Na etapa final, o Timão foi apático e acabou levando o empate com Martirena.

Dessa forma, tudo está em aberto para o duelo da volta, que ocorrerá no dia 31, no El Cilindro, em Avellaneda. Quem vencer vai para a final. Em contrapartida, um novo empate resultará em decisão nos pênaltis. O time que avançar fará a final contra Lanús ou Cruzeiro (que empataram em 1 a 1 no jogo de ida, em Belo Horizonte).

Yuri Alberto faz dois gols para o Corinthians

Debaixo de tempestade impiedosa no primeiro tempo, o Corinthians entrou com Memphis Depay bem próximo de Yuri Alberto no ataque, mas acabou surpreendido em um lance fortuito. Um chutão do Racing para o ataque resultou em uma dividida entre Kaká e Mauro Martínez, com o corintiano cabeceando para trás. Isso resultou em um passe perfeito para Salas, que apareceu na entrada da área e tocou por cima de Hugo Souza, abrindo o placar.

Felizmente para o Corinthians, Depay queria muito o jogo. Aos dez minutos, o holandês recebeu uma entrada da área, driblou quatro marcadores e rolou para Yuri Alberto, que tocou por cima de Árias, marcando um belo gol e empatando o duelo. Pouco depois, Ramalho quase virou ao cabecear um cruzamento incrível de Depay, obrigando Árias a fazer uma grande defesa.

Caía um dilúvio, mas a drenagem da Neo Química permitia ainda que a bola rolasse. Aos 32 minutos, Yuri Alberto foi perfeito: recebeu pela esquerda, de fora da área, e arriscou o chute. Morreu no canto esquerda de Árias. Golaço.

Racing busca o empate

Durante o intervalo, a chuva deu uma trégua. No entanto, assim que começou a segunda etapa, a tempestade voltou com tudo. O Corinthians não retornou bem e deu espaços para o Racing, que aproveitou a oportunidade. Aos nove minutos, Martirena, o melhor do Racing, passou com habilidade por Garro e Charles, triangulou e entrou na área para empatar o jogo com mais um belo gol. O Timão não se encontrava.

Assim, o treinador Ramón Díaz foi buscando, com as substituições, mudar o panorama apático do time. Mas oportunidades para valer apenas depois 43 minutos. Um dos que entraram, Coronado, fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Yuri Alberto ajeitou e Romero chegou um pouco atrasado, chutando, mas muito mal. Depois, outro reserva, Alex Santana chutou em cima de Árias. E Depay mandou uma por cima. Enfim, chances de ouro desperdiçadas.

CORINTHIANS 2X2 RACING-ARG

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data: 24/10/2024

Público presente: 44.238

Público pagante: 43.841

Renda: R$ 2.579.514

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho, 27’/1ºT) André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez (Romero, 25’/1ºT), Charles (Alex Santana, 13’/2ºT), André Carrillo (Bidon, 27’/2ºT) e Garro (Coronado, 27’/2ºT); Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

RACING: Arias; Martirena, Di Cesare, Sosa, Basso e Rojas; Almendra (Zuculini, 31’/2ºT), Nardoni e Quintero (Vietto, 35’/2ºT); Adrián Martínez e Salas (Quirós, 38’/2ºT). Técnico Gustavo Costas.

Gols: Salas, 6’1ºT (0-1); Yuri Alberto, 10’/1ºT (1-1); Yuri Alberto, 32’/1ºT (2-1); Martirena, 9’/2ºT (2-2)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Memphis Depay (COR) Nardoni, Adrian Martínez (RAC)

Cartões vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.