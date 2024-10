CBF lamenta morte de Maguila, lenda do boxe: ‘Prova da obstinação do brasileiro’ - (crédito: Foto: Reprodução/CBF)

A morte de Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, ocorrida nesta quinta-feira (24), entristeceu todo o Brasil. Além de fãs e amigos do mundo do esporte, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou o falecimento de um dos grandes nomes que marcaram a história do boxe no país.

“O sergipano nascido em 11 de julho de 1958 foi um dos maiores pugilistas da história do boxe brasileiro, tendo sido multicampeão brasileiro e sul-americano na categoria peso-pesado. Ao longo de sua carreira, teve 85 lutas, venceu 77, sendo 61 por nocaute, sete derrotas e um empate técnico”, diz o comunicado.

Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, frisou que Maguila é um símbolo de orgulho para o esporte nacional e um exemplo de perseverança e determinação.

“O Maguila é um orgulho do esporte brasileiro. Ele foi a prova da obstinação do brasileiro, driblou as adversidades e entrou para a história do boxe brasileiro. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs do Maguila”, afirmou o mandatário.

O Corinthians, clube pelo qual Maguila era torcedor, relembrou a histórica conquista do cinturão da Federação Mundial de Boxe em 1995 e as grandes lutas contra grandes pesonagens da modalidade.

No decorrer de sua trajetória profissional, Adilson Maguila Rodrigues lutou contra nomes internacionais da modalidade, como George Foreman e Evander Holyfield.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.