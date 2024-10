Sport goleia o Guarani e continua na disputa pelo título com o Santos na Série B

Em uma noite para empolgar os torcedores rubro-negros, o Sport goleou o Guarani por 4 a 0 e segue sonhando com o acesso à elite do futebol brasileiro e também com o título. O duelo ocorreu na Ilha do Retiro nesta quinta-feira (24), no último jogo da 33ª rodada do Brasileirão Série B.

Aliás, foi o maior resultado do Sport na competição. Os gols foram anotados por Fabinho, Barletta, Felipinho e Chico: três deles no primeiro tempo e um na segunda etapa.

Com o resultado, o Leão da Ilha continua na caça ao Santos na liderança, chegou aos 59 pontos, mesma pontuação do Peixe, e ocupa a segunda colocação. Já o Guarani amarga a lanterna, com apenas 31 pontos, mas ainda sonha em permanecer na Série B.

Na próxima rodada, o Sport atuará contra o América-MG no Independência, na próxima segunda-feira (28/10). Já o Bugre terá compromisso com o Novorizontino na terça-feira (29).

