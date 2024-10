Yuri Alberto confia em classificação do Corinthians e cita ‘ano muito doloroso’

O Corinthians só ficou no empate com o Racing, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana, na Neo Química Arena. Após o duelo, o atacante Yuri Alberto, que marcou duas vezes no confronto, lamentou o fato de não ter saído com a vitória dentro de Itaquera. No entanto, ele confia na classificação para “curar” ano doloroso do clube.

“Nós tínhamos condições de vencer o jogo. Infelizmente, com as condições do gramado a partir do meio pro final do primeiro tempo e do segundo tempo acabou nos complicando muito, mas acho que é focar agora. A gente tem uma semana pra trabalhar bastante, eu creio que… a gente tem passado por um ano muito doloroso, tem sido difícil e creio que vai ser muito importante passar pra final. A gente tem todas as condições disso e, junto com a nossa torcida, a gente vai conseguir isso”, disse Yuri na saída do gramado à ESPN.

O centroavante marcou os dois gols do Corinthians na partida, com o segundo sendo uma pintura anotada pelo camisa 9. Apesar dos esforços e da boa parceira com Memphis Depay, não foi o suficiente para fazer o Timão sair vitorioso.

Agora, o Corinthians visita o Cuiabá na próxima segunda-feira, na Arena Pantanal. O confronto válido pela 31ª rodada do Brasileirão, às 19h.

Dessa forma, tudo está em aberto para o duelo da volta, que ocorrerá no dia 31, no El Cilindro, em Avellaneda. Quem vencer vai para a final. Em contrapartida, um novo empate resultará em decisão nos pênaltis. O time que avançar fará a final contra Lanús ou Cruzeiro (que empataram em 1 a 1 no jogo de ida, em Belo Horizonte).

