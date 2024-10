Luiz Henrique presenteia namorada com anel de compromisso cinco dias após assumir romance

Sorte no jogo e…no amor! O craque do Botafogo, Luiz Henrique, decidiu mergulhar fundo no relacionamento com Tammy Parisoto e presenteou a amada com um anel de compromisso na última quinta-feira (24). O casal assumiu namoro há cinco dias através de um post no Instagram do jogador.

Um dia depois da goleada histórica sobre o Peñarol, pela semifinal da Libertadores, Luiz Henrique tirou um tempo para investir em seu relacionamento. O atacante levou Parisoto para passear em um luxuoso shopping da Zona Oeste do Rio, na Barra da Tijuca, e saiu de lá com um anel de compromisso da Pandora. Reconhecida por figurar entre as joalheiras mais caras do mundo, o preço dos anéis variam entre R$ 459 e R$ 29.900,00.

Vestido com uma camisa clara da Balenciaga e uma calça jeans, Luiz Henrique esteve a todo momento próximo de Tammy durante o passeio – seja abraçado ou de mãos dadas. Paparazzis flagraram os dois em clima de romance enquanto escolhiam a joia ideal para simbolizar o relacionamento.

Luiz Henrique e Tammy Parisoto

O atacante oficializou o namoro há cinco dias através de uma declaração nas redes sociais – em celebração ao aniversário de Tammy. Mas suspeita-se que o casal esteja junto há pelo menos quatro meses, quando a ex de Luiz Henrique deu a entender que Parisoto, a quem se referiu como amante, estava se apresentando como esposa do jogador na concentração da Seleção.

“Amante no jogo da Seleção se dizendo esposa. Tudo sendo observado e anotado”, escreveu Carolina ao notar Tammy na arquibancada.

O caso ocorreu no dia 7 de setembro no jogo entre Brasil e Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogadores estavam concentrados em um hotel em Curitiba à época, e Carolina iniciou o desabafo acusando-o de bigamia. A ex apagou o post momentos após a publicação.

Carolina Andrade tem uma filha com Luiz Henrique, mas, ao que tudo indica, os dois não estão juntos há um tempo. Ela fez outro post indicando a separação à época: “Seus filhos merecem uma mãe feliz. Cuide-se”.

Nova namorada

Tammy, de 32 anos, ganhou o concurso Princesa da Uva de Jundiaí, em São Paulo, em 2019. A modelo teve outros relacionamentos públicos com jogadores de futebol e, inclusive, teve uma filha – de 10 anos – com o ex-atleta Eduardo Praes. Depois, ficou noiva de Fernando Santos e chegou a se mudar para Ucrânia por dois anos.

Depois de deixar a Ucrânia por conta da guerra, época em que se tornou figura presente nos noticiários, Tammy ficou solteira. Ela viveu um affair com Antony, do Manchester United, nesse período.

A influencer reúne quase 25 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Tammy foca seus conteúdos em experiências gastronômicas sofisticadas e fala muito sobre moda, além de também abordar bastante sobre viagem. Ela costuma compartilhar sua rotina e dar dicas das melhores praias paradisíacas e festas de luxos pelo mundo.

