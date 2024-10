Vasco lança terceiro uniforme em homenagem à Resposta Histórica

O Vasco lançou, na manhã desta sexta-feira (25) seu novo terceiro uniforme, que se trata de uma homenagem aos 100 anos da Resposta Histórica, comemorados em 2024. Um dos momentos mais marcantes da centenária história do clube de São Januário na luta contra o preconceito racial e a desigualdade social.

Dessa forma, existem duas versões da nova camisa. Elas contam com a tecnologia de revelação de trecho da carta, que aparece em contato com a água, que faz alusão ao suor do torcedor e do jogador. Além disso, a Cruz de Cristo está presente no lugar da tradicional Cruz de Malta, na versão preta.

Essa será a primeira vez na era moderna que este modelo do escudo é utilizado em um traje oficial. As duas levam a faixa transversal na mesma cor da camisa e são repletas de detalhes, como o “1924-2024” nas mangas.

Vale lembrar que a Resposta Histórica é uma carta redigida pelo presidente do clube José Augusto Prestes, em 1924. Na ocasião, o clube abriu mão de participar da nova liga que surgia no Rio para não excluir jogadores pobres e negros do elenco.

