Estêvão celebra retorno ao Allianz Parque: ‘É um trunfo nosso’

O Palmeiras encara o Fortaleza neste sábado (26/10), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, marca o retorno do Verdão para o seu estádio, após uma série de embates no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Algo que pode ser diferencial para a equipe, segundo o atacante Estêvão.

“É sempre bom estar voltando para casa, né? O Allianz Parque é um trunfo nosso. O Allianz lotado não tem sensação melhor. A gente estava com saudade disso e com certeza vamos desfrutar junto com a torcida, vamos dar o nosso máximo. A gente sabe que o Fortaleza é um time que está na disputa, que está ali em cima brigando com a gente também, mas a gente vai dar o nosso máximo e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória e fazer um grande jogo”, disse Estêvão.

O Alviverde não atua em seu estádio desde a goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, no mês passado. Nesta temporada, o Verdão ostenta seu melhor aproveitamento na arena (85,71%) e o melhor índice de vitórias (80,95%): são 17 vitórias, três empates e apenas uma derrota em 21 jogos.

Estêvão também comenta sobre recorde quebrado

Por fim, o atacante também comentou o recorde que quebrou no Campeonato Brasileiro. Afinal, ele é o o jogador de 17 anos com mais participações em gols em uma mesma edição da competição, superando Neymar, com 16 em 2009 pelo Santos.

“O Neymar é uma referência para mim, uma grande referência. Tenho um sonho de jogar junto com ele, quem sabe, se Deus quiser, na Seleção Brasileira. Seria a realização de um sonho. E fico muito feliz por ele ter me repostado, não esperava, por eu ter batido o recorde dele. Ele falou que torce muito por mim e eu torço muito por ele também. Nem sei como é que vai ser (se formos convocados juntos), porque é o cara que desde criança eu sempre vi jogar no Barcelona, no PSG. Acho que na Seleção foi a grande referência nos últimos anos. E o que ele mostrou no Brasil, o que ele mostrou na Europa, acho que é algo inexplicável e vai ser um sonho, se Deus quiser, se isso acontecer”, finalizou o jogador.

