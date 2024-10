Artur Jorge revela conversa no intervalo em Botafogo x Peñarol

O Botafogo está muito próximo da final da Libertadores. A equipe goleou o Peñarol por 5 a 0 na última quarta-feira (23) pelo jogo de ida das semifinais da competição. No entanto, o primeiro tempo da partida foi truncado e os gols só saíram na segunda etapa. Dessa forma, o técnico Artur Jorge, do Alvinegro, revelou em entrevista à Botafogo TV, na manhã desta sexta-feira (25), como foi o intervalo com os jogadores.

“Estávamos perdendo a segunda bola e não conseguíamos tê-la. Precisávamos aumentar um pouco da velocidade de circulação para ter mais espaços para criar e encontrar os jogadores nesses espaços, porque o adversário estava nos condicionando. Precisávamos chegar uma fração de segundos antes para conseguirmos ter uma decisão mais adequada. E isso existiu. Tivemos o que queríamos, que era desmontar a linha defensiva para entrar nela”, contou.

O treinador, portanto, mostrou otimismo aos atletas para conseguir sair com a vantagem no placar.

“O que lhes disse foi: ‘continuem a acreditar no plano, mas com velocidade acima’, e nós gostamos do jogo vivo, de intensidade, nós queríamos jogar o espetáculo, o jogo. E quando conseguimos isso, com nosso domínio, ficamos mais próximos do gol. De forma geral, tenho que sentir, eu conheço os meus atletas, sentir os meus atletas, o plano proposto. Se não estamos executando por incapacidade, desleixo, há uma série de questões no intervalo.”, revelou Artur Jorge.

Assim, com uma equipe mais agressiva ofensivamente, Savarino, duas vezes, Alexander Barbosa, Luiz Henrique e Igor Jesus marcaram os cinco gols da equipe carioca. A partida de volta será realizada na quarta-feira (30), em Montevidéu.

