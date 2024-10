Maracanã terá casa cheia para Flamengo x Juventude

Flamengo e Juventude se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Maracanã deve receber um grande público. Afinal, na última parcial divulgada, mais de 41 mil ingressos já haviam sido vendidos.

O Setor Norte, destinado exclusivamente à torcida do Flamengo, já está esgotado, assim como o Leste Inferior e o Oeste Inferior. Ou seja, restam bilhetes para o seguintes setores: Sul, Leste Superior e Maracanã Mais.

Último jogo no Maracanã antes da final da Copa do Brasil

A partida contra o Juventude será a última do Mais Querido no Maracanã antes do primeiro duelo com o Atlético, pela final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam no dia 3 de novembro. Posteriormente, no dia 10, decidem a taça na Arena MRV.

Mas, antes disso, o Rubro-Negro vai até Porto Alegre, na quarta-feira, enfrentar o Internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.