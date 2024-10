Shakira rebate nova fala de Piqué sobre traição: ‘Me virou as costas quando mais precisava’ - (crédito: Reprodução/Instagram)

Piqué e Shakira promoveram nova polêmica envolvendo o caso de traição do ex-jogador. Isso porque o antigo defensor indicou que a versão sobre o caso de infidelidade divulgada pela mídia não é totalmente verdade. Com a repercussão, em entrevista à revista “GQ”, a artista ressaltou que a separação serviu como um aprendizado. Principalmente para valorizar as amizades.

“Me dei conta de que a amizade é mais longa do que o amor. Eu não sabia que era assim. A vida me tirou um marido, mas deu-me tantos amigos”, detalhou a cantora.

Tanto que o episódio a influenciou a refletir sobre as pessoas que lhe cercavam durante sua rotina, com um tom de deboche.

“Nunca me senti tão amada, tão querida, como pelos meus amigos. Há pessoas que me traíram, que me viraram as costas quando eu mais precisava delas. O processo de cura é longo e vai levar vários álbuns”, finalizou Shakira.

Piqué critica mídia por maneira como divulgou versão de infidelidade

Em entrevista ao canal “CNN”, o espanhol fez comentários sobre o divórcio com a cantora colombiana. Principalmente demonstrou-se desapontado por não ter controle sobre a divulgação do conteúdo. Mesmo assim, garante estar em paz com o cenário.

O ex-defensor do Barcelona, inclusive, disparou que as pessoas construíram o hábito de opinar sobre as situações mesmo sem ter conhecimento de todos os detalhes. Ainda complementou que nem sempre a versão real é a que prevalece.

“No final, a verdade não é contada da maneira que foi. Não posso controlar isso. Sei que todo mundo gosta de ter um ponto de vista sobre as coisas. A mídia controla uma mensagem e, em termos gerais, todos dizem o que querem vender”, esclareceu Piqué.

Assim, o ex-zagueiro assegura que com os desdobramentos, apontou que teve o apoio de seus amigos e familiares depois da separação. Ele ainda demonstrou gratidão pela sua trajetória profissional e pela família que construiu.

“Sinto-me privilegiado. A vida que tive, poder jogar no clube da minha vida por mais de 20 anos, ter dois filhos maravilhosos, ter uma família incrível”, acrescentou.

O ex-defensor assumiu namoro com Clara Chía Martí, considerada a pivô do divórcio, em 2022. Vale relembrar que Shakira e Piqué ficaram juntos por 11 anos, de 2010 até 2022, e tiveram dois filhos, Milan e Sasha.

