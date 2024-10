Fluminense tem bom retrospecto contra o Vitória, no Barradão

Depois de três triunfos seguidos no Maracanã, o Fluminense terá pela frente um confronto longe do Rio de Janeiro para se manter distante da zona de rebaixamento. Sendo assim, neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com o Vitória, no Barradão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Apesar do Tricolor ter apenas a 11ª melhor campanha como visitante, tem ótimo retrospecto diante do Leão da Barra, em Salvador. Nos últimos dez confrontos, por exemplo, foram três vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, a última delas em 2014, por 3 a 1.

No último confronto, em 2018, o Fluminense levou a melhor por 2 a 1, com tentos de Pablo Dyego e Gilberto, enquanto Neilton descontou. Na edição anterior do Brasileirão, um empate por 2 a 2. De um lado Neilton e Kanu estufaram a rede para os donos da casa, enquanto Wendel e Henrique Dourado deixaram tudo igual.

Quando o assunto é luta contra o rebaixamento, o Tricolor surpreendeu o mundo do futebol, com uma arrancada que contrariou todos os matemáticos, em 2009. Em um duelo com o Vitória, no Rio de Janeiro, o time deixou a zona de rebaixamento, com uma goleada por 4 a 0, pela 37ª rodada, a penúltima daquela edição.

A partida aconteceu logo após a derrota por 5 a 1 no primeiro jogo da final da Sul-Americana para a LDU. em campo, Alan, Fred e Conca (2) estufaram a rede e fizeram a equipe pular para 15º na tabela. No duelo seguinte, o Flu empatou com o Coritiba, no Couto Pereira, e permaneceu na elite do futebol brasileiro.

