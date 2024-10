Fazenda de Pelé em Juquiá é colocada à venda; saiba valor

São quatro sedes, com a 1 (principal), definida como ‘casa rústica com mobília completa’, sendo a mais contemplada em termos de infraestrutura. São seis suítes com ar-condicionado, sala, cozinha e varanda. A área de lazer possui campo de futebol com vestiário, quadra de esporte, de bocha, piscina, salão de festa, duas churrasqueiras, sauna, academia, sala de convenção e salão de jogos. Há ainda um gerador de energia e três casas em alvenaria para funcionários, lavanderia, cozinha de funcionários e uma capela.