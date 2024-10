Mulher relata ameaças após vídeo íntimo com Matheus Gonçalves, do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Após o vazamento de um vídeo íntimo com o jogador Matheus Gonçalves, do Flamengo, no início da semana, Manu Soares revelou estar sofrendo ameaças nas redes sociais. A situação ganhou repercussão após comentários de que o atleta ainda namorava Duda Britto, apesar do camisa 17 afirmar que já estava solteiro.

Em entrevista a Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela disse que não sabia do compromisso amoroso de Matheus Gonçalves. Além disso, revelou que recebe xingamentos e ameaças nas redes sociais após o vazamento do vídeo íntimo.

“Foi um baque. Não estava esperando, mesmo eu já sabendo que poderia ser vazado. Além de ter minha intimidade exposta, ter que ver muita gente me xingando e me ameaçando, foi demais pra mim. (…) Homens dizendo que se ele não jogasse bem os próximos jogos a culpada seria minha, que viriam atrás de mim, me caçariam até o inferno”, relatou Manu.

Ela também revelou que a família acabou afetada, já que sentem receio em relação a sua exposição e possíveis represálias.

"Eu não tenho sentido medo, porque sei que não estou errada e que não tenho do que ter medo. Quem tem sentido medo é minha mãe, querendo que eu deixe de ir pra lugares e jogos por conta dessa exposição", lamentou. Manu revela como conheceu Matheus Gonçalves A relação entre Manu e Matheus Gonçalves teve início após a jovem se declarar como um fã dele. A partir disso, mantiveram contato pelas redes sociais, onde marcaram um encontro e posteriormente acabaram no motel. Ela também frequenta os jogos do Flamengo e tem uma tatuagem em homenagem ao clube. Manu também afirmou que não busca fama e nem ser vítima após a situação. "(Vazamento do vídeo) Eu não sabia que tomaria uma proporção tão grande. Não queria que as pessoas me conhecessem dessa maneira", concluiu, referindo-se às ofensas e termos pejorativos recebidos nas redes sociais. Outra traição de Matheus Gonçalves? Posteriormente ao vazamento do vídeo íntimo com Manu Soares, Matheus Gonçalves teve um novo caso de traição exposto através de prints. O jogador prometeu tomar medidas cabíveis após a exposição.