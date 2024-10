Grêmio encaminha devolução de Du Queiroz ao Zenit, da Rússia

O Grêmio está praticamente decidido em devolver o meio-campista Du Queiroz ao Zenit, da Rússia. Isso porque o Imortal provavelmente não irá enviar uma oferta pela contratação em definitivo do volante ao clube russo. O jogador está cedido por empréstimo ao time gaúcho até o final da temporada. O desempenho aquém das expectativas e o alto valor de compra – seis milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual) – atrapalham a sua continuidade.

O rendimento de Du Queiroz surpreendeu negativamente. Afinal, no início de 2024, ele foi uma contratação, a princípio, para qualificar o time titular. A questão é que em sua passagem pelo Tricolor Gaúcho, das 28 partidas que disputou, ele foi titular em somente nove delas e deu apenas uma assistência. A propósito, a última vez que o meio-campista entrou em campo foi na derrota para o Bahia, em 17 de agosto, pela Série A.

Na ocasião, ele sofreu uma lesão em um dos dedos do pé, que o tirou de combate por algumas semanas. Mais especificamente seis partidas. Ele voltou a ficar à disposição no duelo com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, fica somente como opção no banco de reserva há quatro jogos. Com isso, a tendência é a de que Du Queiroz retorne ao futebol europeu.

Grêmio conta com alterações na equipe para confronto direto

Renato Gaúcho será obrigado a fazer pelo menos uma modificação no time titular. Isso porque o volante Dodi vai cumprir suspensão automática. Deste modo, Pepê deve ser o seu substituto. Reinaldo volta a ser opção do comandante também depois de ser desfalque no Gre-Nal e provavelmente retorna à lateral esquerda no lugar de Mayk.

Outros dois jogadores correm o risco de perder suas vagas no time titular. Tratam-se de Edenílson e Cristaldo. A dupla concorre por um espaço com Soteldo e Monsalve, respectivamente. Assim, um provável time titular do Grêmio deve ser: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Aravena, Cristaldo (Monsalve), Edenílson (Soteldo) e Braithwaite.

Atualmente, o Imortal ocupa a 13ª colocação, com 35 pontos, no Campeonato Brasileiro. A situação causa preocupação, pois a vantagem para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos. Outra situação que causa apreensão é o fato de a equipe não vencer há duas rodadas. Deste modo, um resultado positivo no confronto direto se torna ainda mais essencial.

O Tricolor Gaúcho vai enfrentar o Atlético Goianiense, neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo pela 31ª rodada da Série A. Este será o primeiro embate que o Imortal terá a sua casa com capacidade máxima desde a reabertura.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.