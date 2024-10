Barreto destaca força do Criciúma em casa e projeta duelo contra o São Paulo

Buscando a permanência na Série A do Brasileirão, o Criciúma recebe o São Paulo nesta rodada do campeonato. O volante Barreto, portanto, ressalta a força do Tigre atuando em casa e falou da importância da torcida para ajudar a equipe na briga contra o rebaixamento.

“Jogar em casa é importante para qualquer equipe, o apoio do torcedor é sempre um gás extra. A nossa torcida tem se mostrado muito importante em todos os momentos. Ela é o nosso décimo segundo jogador, nos empurra em todos os jogos e, com certeza, será muito importantes nesse jogo contra o São Paulo”, afirmou Barreto.

O Criciúma vem de uma vitória contra o Atlético Goianiense em casa e um empate contra o líder Botafogo, no Maracanã. Dessa forma, busca manter a sequência positiva contra o São Paulo. Barreto, portanto, afirma que esse jogo é decisivo para a equipe na competição.

“Essa partida contra o São Paulo é mais um jogo muito decisivo para a gente. Precisamos entrar ligados e focados nesse duelo. O São Paulo é uma grande equipe, tem grandes jogadores e está disputando a parte de cima da tabela, então respeitamos muito eles. Mas vamos jogar dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, e vamos em busca de somar os três pontos”, disse.

O Criciúma enfrenta o São Paulo neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Na 12° posição com 36 pontos, o Criciúma busca se afastar da zona de rebaixamento. No momento, a diferença é de quatro pontos.

