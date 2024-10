F1: Tudo sobre o GP do México, 20ª corrida da temporada de 2024

GP do México é última etapa antes da Fórmula 1 desembarcar no Brasil para a prova em Interlagos - (crédito: AFP)

A Fórmula 1 chega neste fim de semana para o Grande Prêmio do México, a 20ª etapa de 2024, com clima de contagem regressiva para o fim da temporada, restando apenas mais cinco provas no calendário. Ainda assim, tudo segue em aberto para a disputa no Autódromo Hermanos Rodríguez, segunda perna da rodada tripla das Américas, valendo pontos preciosos pelo título do mundial de pilotos e com Felipe Drugovich em ação. O primeiro dos três treinos livres é às 15h30 de sexta-feira (25/10), com presença do brasileiro, enquanto sábado (26/10), às 18h, ocorre a classificação e a largada da corrida é às 17h de domingo (27/10). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

Os holofotes seguem na briga entre Max Verstappen e Lando Norris pela liderança do campeonato, mas a última parada, nos Estados Unidos, foi um banho de água fria no britânico. Enquanto o tricampeão venceu a prova de sprint e garantiu um lugar no pódio na principal, o piloto da McLaren ficou atrás do adversário mesmo largando na pole position e viu a diferença nos pontos aumentar para 57. Ainda sobram mais 146 pontos em disputa, e o clima é de que não há mais margem para erro na busca por uma virada na temporada.

Até por isso, a McLaren entrou com um processo de revisão na FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para fazer uma nova análise sobre a punição de Norris em Austin. Na ocasião, ele ultrapassou Verstappen por fora da pista após ser fechado pelo holandês e recebeu cinco segundos no tempo final, o suficiente para perder o lugar para o rival. A Federação dificilmente deve voltar atrás na decisão, mas os bastidores seguem fervendo.

Quem não tem nada a ver com isso e segue avançando na espreita é a Ferrari. A dobradinha de Charles Leclerc e Carlos Sainz fez a escuderia italiana encostar na Red Bull no campeonato de construtores e se estabelecer como ameaça na reta final. Mais veloz do grid na última corrida, o time de Maranello chega com moral, apesar de não vencer em solo mexicano desde 1990.

Uma recuperação da equipe taurina na competição passa muito pelas mãos de Sergio Pérez, um dos principais protagonistas no México. Representante da casa, Checo é o grande xodó da torcida, mas vai correr pressionado no país natal. Já são 14 etapas longe do pódio e, apesar de ter contrato para 2025, vê aumentar a sombra de Liam Lawson por uma vaga na equipe principal. Surgiram, inclusive, rumores de que o veterano iria anunciar a aposentadoria após a prova no Autódromo Hermanos Rodríguez, mas o mesmo fez questão de rechaçar a possibilidade.

Situação semelhante ocorreu no ano passado, quando o nome de Daniel Ricciardo pairava como candidato ao assento da Red Bull. Com a corda no pescoço pelo risco de perder o segundo lugar no mundial de pilotos, Pérez tentou melhorar o cenário na corrida em casa, mas bateu em Leclerc na primeira curva e precisou abandonar.

Nas vésperas da Fórmula 1 desembarcar no Brasil, o público brasileiro também vai poder se animar com a presença verde-amarela já no México. Único representante do país no grid atual, Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin, assume o carro de Fernando Alonso no treino livre como parte da regra da FIA para as equipes colocarem calouros em ao menos duas sessões da temporada. Além de Drugo, Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Ferrari), Robert Shwartzman (Sauber) e Patrício “Pato” O’Ward (McLaren), mexicano queridinho da Indy, também recebem oportunidade.

Depois do México, a Fórmula 1 retorna na próxima semana, em 3 de novembro, para o Grande Prêmio do Brasil, no Autódromo de Interlagos. A largada está marcada para às 14h. Verstappen lidera o campeonato de pilotos, com 354 pontos, seguido por Norris (297) e Leclerc (275). A McLaren está na dianteira entre os construtores com 544 pontos, enquanto Red Bull (504) e Ferrari (496) vem logo atrás.

A pista

O percurso de 4.304 quilômetros, na qual os pilotos percorrem um total de 71 voltas, é repleto de longas retas que proporcionam velocidades na casa dos 350 km/h. Ainda assim, a altitude da capital mexicana traz uma dificuldade a mais. Com 2.240 metros acima do nível do mar, maior marca da categoria, o ar rarefeito faz com que equipes optem pela configuração máxima de aerodinâmica, assim como em Mônaco, característico por ter mais curvas e menos velocidade, e sofram com problemas de refrigeração nos carros. Tudo isso impacta no desempenho dos motores, o que causa um toque de imprevisibilidade na prova.

As três retas do traçado contém zonas de DRS (abertura da asa móvel traseira para diminuir o arrasto e dar maior velocidade aos carros), com destaque para a principal. São mais de 1200 metros de pista até chegar na curva 1, o que obriga os pilotos a saberem o tempo certo de frear para segurar o carro em um asfalto liso. Para facilitar, a Pirelli, fornecedora de pneus da F1, escolheu os compostos mais macios para o fim de semana. As opções serão entre duro C3, médio C4 e macio C5.

Quando o assunto são as curvas, são 17 espalhadas no traçado, com destaque para a sequência de baixa velocidade entre a 12 e a 17, onde ficava a famosa Peraltada. A parabólica semelhante à de Monza era um dos trechos mais desafiadores do circuito e foi palco de muitos acidentes até ser modificado.



Curiosidades sobre o GP do México

Apesar de ter recebido a primeira prova da Fórmula 1 em 1963, o Grande Prêmio do México tem apenas 23 edições em uma história que envolve tragédias, heróis locais e títulos. Um ano antes, em 1962, um evento extraoficial foi sediado no então circuito Magdalena Mixhuca e terminou com o acidente fatal de Ricardo Rodríguez, piloto mexicano de 20 anos e uma das maiores promessas do automobilismo na época. Ainda assim, a etapa seguiu no calendário, mas com problemas de segurança e controle de público.

O episódio mais marcante foi em 1970, quando 200 mil torcedores tiveram dificuldade para se acomodar nas arquibancadas e resultou em muito tumulto. Grandes investimentos foram feitos para melhorar a situação na edição seguinte, mas a morte de Pedro Rodríguez, irmão mais velho de Ricardo, em um acidente na Alemanha, fez a organização desistir da prova.

O óbito dos irmãos foi o que motivou a mudança do nome do circuito, que passou a se chamar de Hermanos Rodríguez e voltou a sediar a F1 em 1986. Neste período ocorreu a única vitória brasileira no México, quando Ayrton Senna terminou em primeiro em 1989. No entanto, a etapa só se manteve presente até três anos depois, novamente por problemas de segurança, mas agora principalmente relacionados ao traçado, além de poluição do ar e aumento populacional na Cidade do México. O último retorno foi em 2015 e está no calendário desde então, com exceção de 2020, quando foi cancelado em razão da pandemia de covid-19.

Apesar dos irmãos Rodríguez serem os maiores herois locais, foi Sergio Pérez o primeiro mexicano a conquistar um lugar no pódio em casa, quando ficou em terceiro em 2021. Por outro lado, o companheiro de equipe dele, Max Verstappen, domina as estatísticas e é o único piloto com mais de duas vitórias, somando cinco ao todo. Do grid atual, apenas Lewis Hamilton também venceu no México (2016 e 2019) e sacramentou dois títulos mundiais por lá, em 2017 e 2019. Já Jim Clark, outro britânico, é o único a anotar um Grand Chelem no circuito (pole, melhor volta e liderar de ponta a ponta).

Por fim, o GP deste ano terá um motivo especial para Fernando Alonso. O espanhol de 43 anos fará neste fim de semana a corrida de número 400 na Fórmula 1. O veterano é, com sobras, o recordista na estatística, com 47 a mais que o segundo, Kimi Raikkonen (353). Hamilton é o terceiro e completa 352 durante a etapa na América Central.