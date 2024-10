Mirassol x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol e Ponte Preta fazem um duelo de opostos neste sábado (26/10), às 17h, no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão é o quarto colocado, com 56 pontos e precisa vencer para permanecer no G-4 da competição. Já a Macaca está na 14° posição, com 38 pontos somados e muito próximo da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere e do Canal Goat.

Como chega o Mirassol

Sem suspensos e apenas com PH no departamento médico, Mozart mais uma vez tem praticamente força máxima para escalar o Mirassol neste sábado. O zagueiro Gazal, que ficou fora das últimas aprtidas, volta a ficar à disposição, mas deve iniciar no banco de reservas com o retorno de Luiz Otávio. Assim, o treinador deve repetir a escalação do último duelo contra o CRB, onde o Leão venceu por 1 a 0, fora de casa. Como chega a Ponte Preta Em contrapartida, a Ponte Preta vai ter de superar novos problemas na escalação para buscar a segunda vitória consecutiva na luta contra o rebaixamento na Série B do Brasileiro. Afinal, o lateral-direito Luiz Felipe e o atacante Gabriel Novaes são desfalques certos por suspensão de três cartões amarelos. Eles se juntam ao goleiro Pedro Rocha e ao atacante Jeh na lista de ausências confirmadas. Além disso, o zagueiro Joilson e o volante Emerson estão no departamento médico e são dúvidas. Por outro lado, o volante Hudson volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática contra o Brusque. MIRASSOL X PONTE PRETA Campeonato Brasileiro – 34ª Rodada

Data e horário: 26/10/2024, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho, Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart.

PONTE PRETA: Luan Ribeiro; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e João Gabriel; Castro, Ramon e Dodô; Iago Dias, Everton Brito e Matheus Régis. Técnico: Nenê Santana (interino)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan-SP

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro Da Costa-SP e Leandro Matos Feitosa-SP

VAR: Adriano De Assis Miranda-SP