Athletico terá a volta de Fernandinho contra o Cruzeiro; veja os relacionados

O Athletico terá uma novidade importante para o confronto diante do Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o volante Fernandinho está recuperado de lesão muscular e será relacionado para o duelo contra os mineiros. A tendência é que fique no banco de reservas.

Fernandinho não atua há dois meses pelo Furacão após lesão sofrida no jogo contra o Belgrano, na Argentina, no fim de agosto. Ele voltou a treinar nos últimos dias e, por conta da condição física e da falta de ritmo de jogo, ficará como opção para o treinador.

A atividade desta sexta-feira (25) foi a última do Athletico antes de enfrentar o Cruzeiro. O técnico Lucho González não poderá contar com o lateral-esquerdo Fernando, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa forma, Esquivel deve ser o substituto na posição.

Quem volta a ser opção para o treinador argentino é Julimar, que cumpriu suspensão na última partida. Por outro lado, o atacante Canobbio é ausência por conta de dores na região lombar.

Assim, o Athletico deve ir a campo com a seguinte formação: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Belezi; Madson (Cuello), Erick, Felipinho e Esquivel; Nikão, Cuello (Julimar) e Pablo.

Veja os relacionados do Athletico

Goleiros: Mycael, Léo Linck e Matheus Soares

Laterais: Esquivel, Madson, Léo Godoy e Léo Derik

Zagueiros: Belezi, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra

Meio-campistas: Praxedes, Erick, Felipinho, Fernandinho, Gabriel, João Cruz, Nikão e Zapelli

Atacantes: Pablo, Cuello, Mastriani, Julimar e Emersonn

