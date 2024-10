Jamal deve ser titular no São Paulo contra o Criciúma: ‘Expectativas são altas’

O lateral-esquerdo Jamal Lewis deve ser titular pela segunda vez no São Paulo na partida contra o Criciúma, às 21h (de Brasília), deste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador da Irlanda do Norte deve ganhar espaço entre os 11 do técnico Luis Zubeldía por conta da suspensão de Welington.

O defensor retornou na última semana ao Brasil após a Data Fifa, onde esteve com a Irlanda do Norte em jogos da Nations League. Dessa maneira, após uma sequência de treinamentos, ele se mostra apto a ganhar mais uma chance com o treinador argentino.

“Pra mim, na Inglaterra, seria o começo de uma temporada, mas no Brasil já passou mais da metade dela. Entendo que o time tem performado bem ao longo da temporada, nas Copas e no Brasileirão. As expectativas são muito altas, o técnico falou comigo para eu ter paciência que as oportunidades chegariam. Também estarei aqui na próxima temporada, entendo que exista um período de adaptação ao chegar a um novo país, a uma nova liga, isso leva tempo, mas estou aproveitando os momentos”, disse o jogador europeu, em entrevista à SPFC Play.

Lateral tem contrato com o São Paulo até o meio do ano que vem

Jamal tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o meio de 2025. Ele vem se mostrando cada vez mais adaptado ao dia a dia do clube, sempre interagindo com companheiros e funcionários.

LEIA TAMBÉM: Bobadilla tem lesão e desfalca São Paulo contra o Criciúma

“Estou muito feliz que tomei a decisão de jogar no São Paulo, estou gostando muito de fazer parte do time, de viver na cidade, de conhecer as pessoas, os torcedores, tem sido uma ótima experiência”, declarou.

Para o jogo deste sábado no Heriberto Hulse, Zubeldía deve mandar o Tricolor a campo com: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Ferreira, Luciano e Lucas Moura; Calleri.

O São Paulo busca a vitória para entrar de vez no G4 do Brasileirão. Afinal, a equipe tem 50 pontos, uma a menos que o Flamengo, quarto colocado. O Rubro-Negro recebe neste sábado, no Maracanã, o Juventude.

