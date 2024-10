Torcida do Cruzeiro critica volta de conversas com Dudu: ‘Fez torcida e clube de palhaços’ - (crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais)

O técnico Abel Ferreira não conta mais com Dudu. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, por sua vez, quer reduzir custos, sobretudo, considerando um atleta que tem rendido pouco. No entanto, a torcida do Cruzeiro também não está contente. A notícia que a diretoria da Raposa retomou o contato para contratar o atacante para a próxima temporada não caiu muito bem em Belo Horizonte.

Em comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira (25), a “Máfia Azul”, a maior torcida organizada do time celeste, expressou sua total discordância em relação à decisão de retomar as conversas com o atacante de 32 anos.

“A TORCIDA MÁFIA AZUL, em nome dos 12 milhões de torcedores do Cruzeiro Esporte Clube, vem a público para manifestar sua insatisfação e completa discordância em relação à possibilidade de contratação do atacante Dudu, do Palmeiras, em 2025. Lembramos que, em uma transação anterior, o jogador esnobou o Cruzeiro e fez a torcida e o clube de palhaços, deixando claro seu desrespeito e desinteresse em vestir a camisa estrelada”, escreveu a organizada.

Retomada das conversas

A diretoria do Cruzeiro e o atacante Dudu reiniciaram as conversas para um contrato a partir de 2025. O técnico do Verdão, Abel Ferreira, não conta com Dudu para a próxima temporada, tornando o Cruzeiro uma opção viável novamente.

No dia 15 de junho, a Raposa agitou do futebol brasileiro ao anunciar a contratação de Dudu. Contudo, mesmo com tudo encaminhado, a situação não evoluiu. Assim, o jogador não se transferiu, devido à forte pressão em São Paulo pela permanência do ídolo do Verdão.

Na época, o Cruzeiro estava disposto a desembolsar US$ 4 milhões (R$ 22,7 milhões na cotação atual). Para contar com Dudu, o clube celeste ofereceria um salário de R$ 2,5 milhões mensais, incluindo salários, direitos de imagem e luvas.

