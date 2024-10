Lateral do Volta Redonda, Sanchez brilha na conquista da Série C - (crédito: Créditos: Raphael Torres)

O Volta Redonda fez história em 2024 ao vencer a Série C do Campeonato Brasileiro, garantindo o título após dois confrontos decisivos contra o Athletic. Na primeira partida, realizada no Rio de Janeiro, o Voltaço venceu por 1 a 0, e na volta, jogando fora de casa, confirmou o título com uma vitória por 2 a 0. Um dos pilares dessa campanha vitoriosa foi o lateral-esquerdo Sanchez, que viveu a temporada mais produtiva de sua carreira.

“Para ser bem sincero, o Athletic é um time que a gente estava criando uma certa rivalidade, por já ter perdido duas partidas no ano, inclusive a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Então era um time que a gente sabia que era muito perigoso, mas que a gente também tinha essa vontade de ter essa revanche, digamos assim. Mas sabíamos que o time era muito qualificado, não é à toa que foi para a final junto com a gente”, afirmou o lateral, antes de completar:

“A gente sabia do valor deles e com certeza estava esperando um grande jogo, que foi, teve de tudo, tudo o que a gente espera de uma final teve nos dois jogos. Teve emoção, gol, dois times brigando muito, se identificando muito. Foi uma final incrível, a gente foi muito cirúrgico nos dois jogos. As chances que tivemos, a gente soube aproveitar da melhor forma, fizemos um jogo para realmente ser campeões. A gente merece muito, a gente lutou muito para isso. E mesmo com as desconfianças que tiveram até pré-competição, a gente soube lidar muito bem com isso. E durante a competição, foi mostrando que chegamos para buscar grandes coisas e, graças a Deus, conseguimos alcançar o que a gente veio preparado para isso”.

Sanchez foi um dos destaques do Volta Redonda na Série C

Com 31 partidas disputadas ao longo do ano, Sanchez somou 14 vitórias e 7 empates, além de contribuir diretamente para o sucesso ofensivo da equipe com três gols e três assistências – ambos recordes pessoais em uma única temporada. A consistência e o desempenho do lateral foram fundamentais para o Volta Redonda não apenas alcançar o acesso, mas também conquistar o título, consolidando sua posição como um dos líderes do elenco.

Essa não foi a primeira vez que Sanchez brilhou em uma campanha de acesso. Em 2022, atuando pelo Vitória, o jogador também conquistou a promoção para a Série B. Ao longo de sua carreira, o lateral acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Figueirense, Ferroviária e Ceará, além de sua atual equipe, o Volta Redonda. Sua experiência e dedicação o tornaram importante em cada clube pelo qual passou, contribuindo tanto na defesa quanto no apoio ao ataque.

Lateral conquista primeiro título nacional

Nascido na cidade de Cascavel, no Ceará, Sanchez também carrega um feito importante em sua trajetória pessoal: ele foi o primeiro jogador de sua cidade a ser campeão nacional de futebol. Uma curiosidade que destaca ainda mais sua determinação é o fato de que, durante seu período na base do Ceará, o atleta conciliava a carreira com os estudos, cursando a faculdade de Engenharia Civil.

Sanchez enfrentava uma rotina intensa, viajando mais de quatro horas de ônibus por dia para conseguir cumprir seus compromissos nos treinos e nas aulas, demonstrando um comprometimento excepcional desde o início de sua trajetória.

“Primeiro que, particularmente, para mim é um título inédito. Ainda não tive um título como campeão brasileiro. Então, para mim, está sendo uma sensação ímpar, diferente de tudo que eu já senti. Essa sensação, esse sentimento de ser o melhor da competição, ser o time que ficou melhor, que foi o primeiro, é muito especial. É sempre muito gratificante porque dá um retorno externo de todo o trabalho que é feito no dia a dia, toda a preparação que é feita, todos os treinos. Enfim, todo esse ano que a gente faz ter um título como esse consagra muito o time, o elenco. Enfim, é algo gratificante”.

