Vitória x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após três triunfos consecutivos, no Maracanã, o Fluminense volta a atuar longe do Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Vitória, no Barradão, neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília) pela 31ª rodada, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Dessa forma, o Tricolor de Laranjeiras soma 36 pontos e ocupa a 11ª colocação, a quatro do Z4. O Leão da Barra, por sua vez, tem 32, a mesma pontuação do Corinthians, primeiro time a ocupar a zona de rebaixamento.

Onde assistir

O confronto deste sábado (26) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Vitória

Na toca do Leão, o comandante Thiago Carpini teve a semana livre para treinamentos e finalizou o período com uma atividade tática. Contudo, o profissional não terá Wagner Leonardo à disposição, pois o defensor está suspenso. PK, Caio Vinícius, Lawan, Osvaldo e Camutanga seguem lesionados. Por outro lado, Alerrandro, principal destaque da equipe na temporada, está de volta.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes não poderá contar com Facundo Bernal, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e Victor Hugo deve ser o substituo. Além disso, Thiago Silva segue fora de combate em virtude de uma lesão no calcanhar esquerdo, enquanto Kevin Serna e Lelê se recuperam de suas respectivas contusões. Por fim, Nonato já treina com o grupo, porém utiliza uma máscara de proteção no rosto, após passar por uma cirurgia no nariz.

VITÓRIA X FLUMINENSE

Brasileirão-2024 – 31ª rodada

Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA)

Data e horário: 26/10/2024, às 16h30 (de Brasília)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller (Machado ou Willian Oliveira) e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo (Everaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Victor Hugo, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Lima e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Neusa Inês Back (Fifa-SP) e Bruno Boschilia (Fifa-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.