Bragantino x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado (26), às 19h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida é válida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Em 14° na tabela, o Massa Bruta precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Alvinegro busca ampliar a vantagem na liderança para o segundo colocado, que atualmente é de um ponto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Bragantino

O Massa Bruta busca uma recuperação no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista vem de uma derrota fora de casa por 1 a 0 para o Vitória na briga direta contra o rebaixamento. Com 34 pontos, o Bragantino ocupa a 14° colocação, mas está apenas dois pontos de entrar na zona, ou seja, dependendo do resultado, pode acabar a rodada no z4.

Para a partida, o técnico Pedro Caixinha conta com o retorno do goleiro Cleiton, do zagueiro Lucas Cunha e do atacante Eduardo Sasha. Eles cumpriram suspensão no último jogo. Por outro lado, Andrés Hurtado e Henry Mosquera são dúvidas. Já Thiago Borbas é um desfalque certo para o treinador.

Como chega o Botafogo

Por sua vez, o Alvinegro chega embalado após uma goleada histórica por 5 a 0 contra o Peñarol na semifinal da Libertadores. Assim, a equipe de Artur Jorge busca uma vitória fora de casa para seguir na liderança do Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro soma 61 pontos. No entanto, está apenas um na frente do segundo colocado. Para o confronto, portanto, o técnico Artur Jorge deve manter a equipe que vem atuando como titular.

BRAGANTINO X BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 31ªRodada

Data e horário: 26/10/2024, 19h (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha, Luan Cândido; Lucas Evangelista, Jadsom; Vitinho, Lincoln, Henry Mosquera; Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Luanderson Lima do Santos (Fifa-BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Wagner Reway (Fifa-RJ)

