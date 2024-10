Criciúma x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e São Paulo duelam neste sábado (26/10), às 22h, no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tigre está na 12° posição, mas a apenas quatro pontos do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, uma vitória é crucial para a equipe. Já o Tricolor Paulista é o quinto colocado, com 50 pontos e pode entrar no G-4, principal objetivo na temporada, caso some mais três pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Criciúma

O Tigre tomou um susto durante a semana, após um surto de gripe atingir boa parte do elenco. Contudo, os atletas já estão recuperados e à disposição de Tencati para a partida deste sábado. Os volantes Newton e Patrick de Paula voltam ao time depois de ficarem de fora do confronto com o Botafogo. O primeiro, aliás, deve ser titular contra a equipe paulista. Além disso, no meio-campo, Barreto também volta ao time após se recuperar de um problema na posterior da coxa. Por fim, o treinador ainda testou a volta de Matheusinho no meio-campo e Marcelo Hermes para lateral-esquerda.

Como chega o São Paulo

Já pelo lado do São Paulo, o técnico Luis Zubeldía conta com as voltas de Arboleda e Alan Franco, que estavam suspensos contra o Vasco, mas não poderá escalar Welington, que tomou o terceiro cartão amarelo na última partida. Assim, é provável que a dupla de zaga titular seja escalada, mas Sabino, de boas atuações recentes, pode ganhar chance se o técnico utilizar um sistema com três zagueiros. Além disso, Jamal Lewis deve assumir a lateral-esquerda. Bobadilla, com uma lesão no adutor direito está fora. Assim, Marcos Antônio segue na equipe. Por fim, na frente, Ferreirinha, recuperado de lesão, pode voltar ao time titular, mas Erick vem pedindo passagem.

CRICIÚMA X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 31ªRodada

Data e horário: 26/10/2024, 22h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Florianópolis (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Matheusinho e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marcos Antônio); Ferreira, Luciano e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Rafael Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael Alves (Fifa-RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: André Bittencourt (RS)

