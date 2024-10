Grêmio x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da vitória, Grêmio e Atlético-GO se enfrentam, neste sábado, às 16h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor vem de derrota no clássico Gre-Nal, na última rodada. Na 13ª posição, o clube tem 35 pontos e está a três da zona de rebaixamento. Já o time de Goiás empatou com o Cuiabá e está na lanterna do Brasileirão, com 22 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Grêmio e Atlético-GO, aliás, terá a transmissão pelo canal Premiere.

Como chega o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho, assim, deve promover alterações táticas para tentar deixar a equipe mais ofensiva. A mexida mais provável é a saída de Edenilson para o retorno de Soteldo ao time titular. Outra alternativa é atuar com dois atacantes. Com Diego Costa suspenso, Arezo pode atuar ao lado de Braithwaite. A tendência, todavia, é que essa alteração aconteça ao longo da partida.

Além disso, Monsalve é candidato a ganhar a vaga de Cristaldo, que foi substituído pelo próprio colombiano nos últimos quatro jogos. O Tricolor, afinal, tem apenas uma vitória nas cinco últimas partidas.

Como chega o Atlético-GO

Do outro lado, o time goiano, afinal, está praticamente rebaixado para a Série B do Brasileirão. O presidente do clube, Adson Batista, já admitiu em entrevista coletiva, no CT do Dragão, e já inicia o planejamento para 2025 na Série B.

Para enfrentar o Grêmio, o técnico Umberto Louzer conta com o retorno de quatro jogadores que estavam suspensos: Luiz Fernando, Guilherme Romão, Alix Vinícius e Pedro Rangel. Dentre eles, pelo menos os três primeiros, aliás, devem ser titulares.

GRÊMIO x ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro – 31ª rodada

Data-Hora: 26/10/2024 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann (Rodrigo Ely) e Reinaldo; Villasanti e Pepê (Edenilson); Soteldo, Cristaldo (Monsalve) e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Alejo Cruz; Lacava, Derek (Hurtado) e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

