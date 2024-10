Bolasie desperta interesse do Grêmio e enfrenta concorrência; confira a situação do atacante - (crédito: Foto: Celso da Luz/ Criciúma)

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro na atual temporada, o atacante Bolasie, atualmente no Criciúma, desperta o interesse de outras equipes, incluindo o Grêmio. O atleta ficará sem contrato e, portanto, livre no mercado.

Dessa forma, a direção do Grêmio entrou em contato há pelo menos 10 dias com o estafe do jogador, apresentando detalhes de sua estrutura e a intenção de contar com Bolasie. Renato Gaúcho, quando questionado, elogiou o congolês.

“Eu assisti aos vídeos e achei parecido. Direita, esquerda… Ouvi uma entrevista em que Suárez disse que não tinha visto ele”, comentou Renato Gaúcho.

Contudo, o Grêmio não é o único interessado. Outros clubes da Série A também observam a situação do atleta, incluindo o Cruzeiro. Ceará, Sport, Vitória e Novorizontino também fizeram contatos.

“Obviamente haverá muitas conversas. Meu contrato termina em dezembro, então essas especulações são normais; isso sempre acontece. A mensagem que posso passar para a torcida é que, quando vim para o Criciúma, tínhamos o objetivo de ajudar a manter o clube na Série A, e estamos nesse caminho. Veremos o que acontecerá depois, mas é muito provável que eu permaneça no Brasil no ano que vem”, disse Bolasie.

Bolasie, aliás, admite o desejo de permanecer no Brasil em 2025. Pelo Criciúma, ele soma, até o momento, seis gols e quatro assistências em 28 jogos.

