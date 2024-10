Paes confirma afastamento de guardas municipais que agrediram torcedores do Botafogo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou, nesta sexta-feira, o afastamento dos guardas municipais envolvidos na agressão a um torcedor após vitória por 5 a 0 sobre o Peñarol, no Nilton Santos. Um torcedor botafoguense recebeu agressão com um golpe de cassetete na cabeça e caiu desmaiado na rua.

“Os agentes envolvidos nesse conflito com a torcida do botafogo, especialmente aqueles que cometeram aquelas agressões totalmente desproporcionais, já foram afastados das suas funções, vão ser apurados e se comprovando aquilo que parece muito óbvio nos vídeos, serão desligados das suas funções. Não tenho certeza que essas coisas não passam.impunes aqui na prefeitura do Rio de Janeiro, mas nós temos que respeitar o devido processo legal. Eu quero aqui me desculpar com os torcedores do Botafogo, que no momento de celebração acabaram passando por essas situações de constrangimento “, disse Paes.

O caso aconteceu aproximadamente meia hora após a vitória do Alvinegro por 5 a 0 contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores. Imagens registraram o momento em que um guarda municipal atinge George Soares com um bastão na cabeça. Ele caiu na mesma hora e outros torcedores prestaram o socorro inicial.

O Botafogo, por meio de uma nota oficial, pediu o afastamento permanentemente dos responsáveis em eventos do clube carioca. Além disso, o clube afirmou que enviou um representante para prestar apoio aos familiares do torcedor que está no hospital após as agressões.

Guarda Municipal se pronunciou

A Corregedoria da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, por fim, anunciou o afastamento, de forma preventiva, do agente que aparece agredindo o torcedor do Botafogo na saída do Nilton Santos. O órgão de segurança pública afirma que houve um confronto entre os agentes e os torcedores.

