Palmeiras perto de definir novo patrocinador máster

Buscando um novo patrocinador máster, o Palmeiras avançou nas negociações com a casa de apostas Sportingbet nas últimas semanas e pode anunciar a bet como a grande substituta da Crefisa. Além disso, o contrato prevê o pagamento de R$ 350 milhões em três temporadas. As informações são do Lance, confirmadas pelo Jogada10.

Caso se concretize, o clube passará a ter o maior patrocínio máster entre os brasileiros, passando Flamengo e Corinthians. Afinal, serão cerca de R$ 115 milhões por ano pelo principal espaço do uniforme alviverde.

Posteriormente, o clube paulista tem como objetivo arrecadar um total de R$ 150 milhões com a venda de todo o uniforme. Hoje o Verdão recebe R$ 81 milhões fixos por ano, valor que pode chegar a R$ 120 milhões com bônus relacionados a conquistas esportivas.

Fim da era Crefisa no Palmeiras

Dias atrás, Leila Pereira confirmou que suas empresas Crefisa e Faculdade das Américas (FAM), que estavam há 10 anos, não continuarão no clube paulista em 2025. Além disso, a presidente chegou a comentar os relevantes patrocínios das casas de apostas aos times brasileiros.

“Minhas empresas ficaram 10 anos no clube. Costumo dizer que essa parceria foi extremamente vitoriosa. Agora vêm as bets, com valores muito relevantes aos clubes. Todo mundo sabe que um futebol vencedor você só faz com investimento. Primeiro dinheiro, depois boa vontade, decência e responsabilidade”, disse em entrevista ao Estadão.

