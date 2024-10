Filipe Luís é exaltado pela imprensa espanhola por levar o Flamengo à final: ‘Ascensão meteórica’

Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo e vem chamando a atenção não apenas dos torcedores, mas também da imprensa internacional. O jornal Marca, da Espanha, destaca as exibições diante do Corinthians pela Copa do Brasil, a inspiração em Diego Simeone e o título intercontinental com o Sub-20.

Filipe, aliás, ficou anos no Atlético de Madrid e nunca escondeu sua admiração pelo técnico que dirige a equipe. O ex-lateral-esquerdo já revelou que o argentino foi o melhor com quem trabalhou.

“Poucas partidas fazem merecer uma infinidade de elogios”, destaca o jornal espanhol. Que ainda completa.

“Sua ascensão foi meteórica. Começou treinando a equipe sub-17 em janeiro. Em junho, subiu para o sub-20, quando foi campeão da Copa Intercontinental. Com a saída de Tite, foi nomeado treinador até o final da temporada. Apenas quatro partidas foram necessárias para que chegasse à sua primeira final na elite”, ressalta o Marca sobre o técnico do Flamengo.

O grande desafio de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo, no início de sua jornada, será a final da Copa do Brasil, em dois jogos, nos dias 3 e 10 de novembro, contra o Atlético-MG.

