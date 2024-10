Fernando Faria: Festa em preto e branco na Libertadores

Atlético-MG e Botafogo deram passos gigantescos para fazer a final da Copa Libertadores da América. As duas equipes aproveitaram o fator casa de forma irrepreensível. Dessa forma, abriram significativa vantagem sobre River Plate e Peñarol.

Atuando na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Galo bateu o time argentino por 3 a 0, com um show de Deyverson. Um jogador iluminado quando o assunto é Libertadores. Foram dois gols e o passe para o terceiro, marcado por Paulinho.

Agora, na partida de volta, em Buenos Aires, o Atlético pode perder por até dois gols de diferença que estará na decisão. Se o River igualar a vantagem de três gols, a vaga será definida nos pênaltis. Cá pra nós, apesar de todo o poderio em casa dos argentinos, é uma tarefa quase impossível.

Botafogo impiedoso na Libertadores

No Nilton Santos, o Botafogo foi ainda mais impiedoso com o Peñarol. Comandado por Luiz Henrique e Savarino, o time carioca fez um segundo tempo espetacular e aplicou 5 a 0, garantindo uma enorme frente para o jogo em Montevidéu.

É claro que no futebol os deuses constumam aprontar (e muito!). Mas dificilmente o Galo e o Glorioso deixarão de estar na final, o que seria a quarta nas últimas cinco edições entre equipes brasileiras. Tudo indica que o Monumental de Núnez, estádio do River e palco da decisão da Libertadores, deverá assistir a uma festa em preto e branco no dia 30 de novembro. Com certeza, para profundo pesar da Conmebol…

