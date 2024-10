Abel Ferreira e Vojvoda travam duelo à parte em Palmeiras x Fortaleza

Técnicos mais longevos do futebol brasileiro, Abel Ferreira e Juan Pablo Vojvoda voltam a se encontrar neste sábado (26), quando Palmeiras e Fortaleza se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Será a décima vez que os treinadores se encontram.

Nos nove duelos anteriores, Vojvoda venceu quatro, enquanto o técnico português conquistou três triunfos. Além disso, houve dois empates entre as equipes. O triunfo do Tricolor por 3 a 0 sobre o clube paulista no primeiro turno do Brasileirão desta temporada colocou o comandante argentino em vantagem no embate pessoal entre eles.

Abel e Vojvoda duelaram sete vezes pelo Campeonato Brasileiro. Os outros dois embates aconteceram pela Copa do Brasil de 2023. Nesta ocasião, o português foi bem superior e confirmou a vaga para próxima fase da competição mata-mata.

Retrospecto entre Abel e Vojvoda

Fortaleza 3×0 Palmeiras – Série A 2024

Fortaleza 2×2 – Palmeiras – Série A 2023

Palmeiras 3×1 Fortaleza – Série A 2023

Fortaleza 1×0 Palmeiras – Copa do Brasil 2023

Palmeiras 3×0 Fortaleza – Copa do Brasil 2023

Palmeiras 4×0 Fortaleza – Série A 2022

Fortaleza 0x0 Palmeiras – Série A 2022

Fortaleza 1×0 Palmeiras – Série A 2021

Palmeiras 2×3 Fortaleza – Série A 2021

Técnicos focam na liderança do Brasileiro

O português do Palmeiras, afinal, pode igualar o retrospecto da ‘batalha de técnicos’ além de ter a chance de assumir a liderança do campeonato em caso de tropeço do Botafogo contra o Bragantino.

Além disso, Palmeiras e Fortaleza são as duas melhores equipes do returno do torneio. O Alviverde está invicto há dez jogos e soma 60 pontos na vice-liderança, enquanto o time cearense tem 56 na terceira posição. Ambos times têm somente esta competição até o final em comparação com o líder Botafogo, que tem grande chances de disputar a final da Libertadores.

