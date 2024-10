Leila Pereira descarta Gabriel Jesus e Gabigol no Palmeiras

Gabriel Jesus e Gabigol não serão reforços do Palmeiras. As palavras são de Leila Pereira, atual presidente e candidata à reeleição para o cargo de principal mandatária do Alviverde. Em entrevista ao jornal O Globo, Leila descartou ambos os atacantes, especulados para a disputa do Mundial de Clubes em 2025.

“Gabriel Jesus não vem. Entramos em contato com o Arsenal, e a resposta foi clara: ‘Leila, não há condições para negociação’. E assim o assunto foi encerrado. Nossa base é composta pelos atletas que já estão conosco e que são grandes vencedores. Abel Ferreira gostaria de reforçar algumas posições, mas adianto: esqueçam estrelas. A grande estrela do Palmeiras é o elenco. Não acredito em ídolos. O que ganha campeonatos é o time. Entendo que o torcedor possa não gostar, mas essa é a realidade. Você pode admirar um atleta por seu desempenho, mas quem vence é a equipe”, infomou, para em seguida falar sobre Gabriel Barbosa.