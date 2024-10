Atlético x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30 - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Neste sábado (26), o Atlético-MG, embalado pela classificação à final da Copa do Brasil e pela grande vantagem na semifinal da Libertadores contra o River Plate, vira a chave e recebe o Internacional, pela 31ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV. O jogo está marcado para as 19h (de Brasília). O Galo ocupa a nona posição, com 41 pontos. o Colorado é o sexto colocado, com 49 pontos, e sonha com ao menos uma posição no G4 para garantir vaga direta na Libertadores. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 17h30 (de Brasília). O comando da Jornada Esportiva é de Aldo Luiz.

A transmissão Voz do Esporte também conta com Paulo Carvalho nos comentários e as reportagens de Christopher Henrique. Clique na arte acima, a partir das 17h30 (de Brasília) e acompanhe este clássico entre grandes campeões.

