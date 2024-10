Corinthians segue preparação para enfrentar o Cuiabá

Os jogadores e a comissão técnica do Corinthians seguiram, na manhã deste sábado (26), com a preparação para enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal, na próxima segunda-feira (28), pela 31ª rodada do Brasileirão.

O elenco começou as atividades na academia do CT Dr. Joaquim Grava e, após o aquecimento no campo, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Racing, na Sul-Americana, fizeram um trabalho regenerativo, assim como ocorreu na última sexta-feira (25). Ao mesmo tempo, os demais jogadores tiveram um treino tático sob orientação do técnico Ramon Díaz.

Dessa maneira, o Corinthians se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava neste domingo (27), para realizar as últimas atividades antes da viagem para Cuiabá.

Além disso, o técnico Ramon Díaz já sabe que não poderá contar com alguns jogadores. São os casos de Ryan, Maycon, Ruan Oliveira e Héctor Hernández, lesionados, enquanto José Martínez e Yuri Alberto, estão suspensos. Por fim, Giovane está afastado por tempo indeterminado enquanto não resolve suas questões de renovação de contrato.

