Apaixonado! Luiz Henrique presenteia namorada com anel

Em alta no Botafogo e na Seleção Brasileira, o atacante Luiz Henrique também demonstra estar muito apaixonado. Afinal, o “Pantera” presentou a sua nova namorada, a influencer Tammy Parisoto, com um anel de compromisso, nesta semana.

Os dois foram flagrados juntos em uma loja de jóias em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O atacante Luiz Henrique anunciou o namoro de ambos há apenas uma semana, no último sábado (19). Inclusive, há rumores de que os dois estão juntos há mais tempo.

O anúncio do início do namoro aconteceu poucas semanas depois de Luiz Henrique terminar com a agora ex, Carolina Andrade. Aliás, em setembro, após jogo do Brasil no Couto Pereira, Carol postou: “Amante no jogo da seleção dizendo ser esposa. Tá tudo sendo observado e anotado”.

Fato é que Tammy tem histórico de se relacionar com outros ex-jogadores de futebol, como o atacante Antony, atualmente no Manchester United. A atual namorada de Luiz Henrique, aliás, tem um filho com um ex-jogador, pouco conhecido, chamado Eduardo Prates.

