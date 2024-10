Peñarol assume defesa dos torcedores presos e diz que vai denunciar o ocorrido

O Peñarol se manifestou pela primeira vez sobre a confusão envolvendo seus torcedores na última quarta-feira (23), dia do jogo contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores. A Justiça determinou a prisão de 21 uruguaios, que seguem detidos no Rio de Janeiro.

Em nota publicada no “X”, o clube afirma estar concentrando todos os esforços para liberar seus torcedores presos e que vai agir para colocar um ponto final nos “fatos repudiáveis” no Brasil. O Peñarol menciona o apoio de outros países que dizem sofrer o mesmo quando seus times vêm jogar no país.

Relembre o caso

A quarta-feira, afinal, foi de clima tenso no Rio de Janeiro envolvendo o Peñarol. Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, torcedores do clube uruguaio se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.

A polícia, afinal, utilizou bombas de efeito moral para tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília). Na sequência, o Batalhão de Choque chegou ao local junto de outras equipes do comando de policiamento especializado.

Veja, na íntegra, a nota postada pelo Peñarol no “X”

“O Peñarol informa aos seus sócios e torcedores que nos próximos dias se pronunciará oficialmente sobre o ocorrido no Brasil nas horas que antecederam a chegada da delegação e dos torcedores para a partida diante do Botafogo, assim como todos os esforços que realizou e medidas adotadas.

Lá comunicaremos principalmente sobre a fixação do ponto de encontro que foi estabelecido unilateralmente pela Polícia do Brasil na reunião que se teve com o Consulado Uruguaio e a equipe de segurança do Peñarol; e também sobre a situação dos 35 carros contratados e pagos pelo Peñarol, em virtude da empresa decidir não enviá-los ao ponto de encontro, como consequência do risco de incêndio de um ônibus uruguaio neste local.

Comunicado – Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/UnDB7DBlDP — PEÑAROL (@OficialCAP) October 26, 2024

Esse não é um momento para fazer declarações públicas que possam prejudicar a prioridade absoluta do clube neste momento, que é a situação dos torcedores que permanecem presos no Brasil, para sua liberação e breve retorno ao Uruguai.

Decidimos evitar qualquer ação que interfira com o processo judicial que está acontecendo, até que se tenha detalhes sobre as condições em que se desenvolverá o mesmo. A prioridade número um para o Peñarol é atender a situação dos torcedores presos e que possam voltar o quanto antes. É por isso que o clube tem cuidado dos custos da defesa legal dos detidos e do retorno dos torcedores cujo ônibus foi incendiado.

Definido isto, logo o Peñarol tomará com firmeza e contundência todas as ações necessárias perante as autoridades do Brasil, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as autoridades do futebol continental para denunciar todo o ocorrido e que apareçam os responsáveis.

Não é a primeira vez que ocorrem esse tipo de fatos repudiáveis no Brasil, mas nunca antes com essa magnitude. Peñarol será enérgico em visibilizar essas situações em conjunto com todas as instituições que têm sofrido nesses últimos tempos para isso acabe de uma vez por todas. O clube agradece as reiteradas manifestações de solidariedade de instituições e presidentes da região que estão enfrentando situações desse tipo no Brasil, e o desejo de começar um caminho em comum para erradicar esses lamentáveis episódios.

Peñarol entende e reconhece que é importante manter seus torcedores e sócios informados, mas, agora, qualquer comunicado oficial pode afetar o processo judicial de nossos torcedores que estão no Brasil”.

