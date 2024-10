Na vitória do Flamengo, Gerson come a bola e Gabigol acaba com jejum - (crédito: Foto: Lucas bayer)

Com uma atuação fantástica, mais uma, de Gerson e com direito a, enfim, Gabigol mandando uma na rede, o Flamengo derrotou o Juventude por 4 a 2, neste sábado (26/10). O jogo foi pela 31ª rodada do Brasileirão, num Maracanã que recebeu mais de 60 mil. O jogo não ilustrou a realidade do poder de fogo do Fla, que fez quatro, mas perdeu pelo menos oito chances claras diante de um raçudo e fechado Juventude. Michael, Gabi (de pênalti), Arrascaeta e Gerson fizeram os gols dos Mengo. Gilberto e Edson Carioca marcaram para o Juventuede, que teve no goleiro Gabriel o seu melhor jogador, com defesas incríveis.

O Flamengo vai aos 54 pontos, em quarto lugar, mas ainda sonhando com voos maiores no Brasileirão. O Juventue, parado nos 34 pontos, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento.

Flamengo marca, mas quem não amplia, leva

O primeiro tempo foi incrível, autêntico, e repleto de emoções. Embora o Flamengo tenha massacrado o adversário, abrindo o placar aos oito minutos com Michael concluindo sobre o goleiro Gabriel após um chute de Gabigol, a torcida ainda não acreditava no que via. O rubro-negro acumulou chances com Michael, Gabigol e Pulgar, mas o goleiro Gabriel estava inspiradíssimo.

Aos 24 minutos, Gerson avançou pela direita e cruzou para Gabigol, mas Gabriel voou e fez uma defesa impressionante. Essa defesa gerou um contra-ataque que terminou com Gilberto entrando pela esquerda e empatando o jogo em um dos raros ataques dos visitantes.

O Flamengo continuou imperando em campo, mantendo 80% de posse de bola e registrando 8 finalizações contra apenas 2 do adversário. Gabigol quase marcou em um belo chute e chegou a fazer um gol, que foi anulado por impedimento. E tome Wesley cruzandoi e Boa quase fazendo contra. E tome Gerson chutando e a bola tirar tinta. Mas o primeiro tempo terminou 1 a 1.

Mengo se impõe e vence

Logo no início da etapa final, o Flamengo se saiu bem. Gerson trombou com o zagueiro, e o árbitro marcou pênalti. Gabigol cobrou e pôs fim ao jejum de 98 dias sem marcar. Pouco depois, aos oito minutos, Gerson fez uma jogada brilhante que Arrascaeta concluiu, ampliando o placar para 3 a 1. Parecia que a vitória estava assegurada, mas, em uma falha coletiva da defesa, aos 25 minutos, Ederson Carioca diminuiu o placar.

A situação começou a se complicar para o Flamengo. O técnico Jair Ventura, aos 26 minutos, colocou Nenê em campo para dar mais criatividade ao time gaúcho. No entanto, Nenê, aparentemente, exagerou nas reclamações e recebeu cartão vermelho apenas dois minutos após entrar, o que prejudicou ainda mais o Juventude.

A partir daí, o Flamengo continuou a pressionar, perdendo várias oportunidades. Contudo, nos acréscimos, Plata ampliou a vantagem. O Mengão perdeu oito chances claras, mas mandou para dentro quatro e venceu com merecimento.

FLAMENGO 4X2 JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 31ª rodada

Data: 26/10/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 60.286

Público pagante: 56,840

Renda: R$ 3.056.412,50

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta e Gerson; Michael (Alcaraz, 23’/2ºT) e Gabigol (Plata, 23’/2ºT) Técnico: Filipe Luís.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama (Dani Góes, 35’/2ºT) e Mandaca (Gabriel Taliari, 26’/2ºT); Ewerthon (Marcelinho, 11’/2ºT), Edson Carioca (Erick, 35’/2ºT)e Gilberto (Nenê, 26’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

Gols: Michael, 8’/1ºT (1-0); Gilberto, 24’/2ºT (1-1); Gabigol, de pênalti, 4’/2ºT (2-1); Arrascaeta, 8’/2ºT (3-1); Edson Carioca, 25’/2ºT (3-2)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Alcaraz, Léo Pereira (FLA); Edson Carioca, João Lucas, Davi Góes (JUV)

Cartão Vermelho: Nenê, (JUV, 29’/2ºT)

