Palmeiras empata com Fortaleza e torce por derrota do Botafogo para ser líder do Brasileirão

Nem mesmo os gols de Raphael Veiga e Estêvão foram suficientes para o Palmeiras superar o Fortaleza em duelo direto no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, Hércules e Moisés balançaram a rede pelo lado cearense. Com o 2 a 2 , o Verdão chega aos mesmos 61 pontos do Botafogo e passa provisoriamente o rival na ponta da tabela.

Entretanto, o Palmeiras precisa torcer por uma derrota do time carioca para o Bragantino, também neste sábado. Já o Leão do Pici segue em terceiro, com 57 somados. Mas vê a diferença diminuir para o Flamengo, quarto colocado, que triunfou na rodada.

Primeiro tempo

Foi uma boa primeira etapa tempo no Allianz Parque. O Palmeiras chegou com perigo em investidas de Estêvão. Uma delas em arremate de fora de área. Gómez também assustou em um belo voleio. Mas o gol veio aos 28 minutos, em pênalti convertido por Raphael Veiga (o centésimo gol do meia pelo Verdão), após López ser derrubado na área. Em desvantagem, o Fortaleza reagiu. Aos 38, Felipe Anderson não afastou em cheio após escanteio e Hércules emendou uma bomba: 1 a 1. Veiga teve uma chance incrível de recolocar o time laviverde na frente, mas desperdiçou na pequena área. Os visitantes ainda acertaram o travessão com Moisés e por pouco não viraram o placar.

Segundo tempo

O ritmo continuou intenso no retorno do intervalo. Logo aos seis minutos, Caio Paulista finalizou de fora da área, a bola desviou na mão do marcador do Fortaleza e foi para escanteio. Após análise do VAR e confirmação do pênalti, Estêvão cobrou com categoria para devolver a vantagem ao Palmeiras. Com o gol, a joia se tornou, portanto, artilheiro do Brasileirão, empatado com Pedro. Só que, aos 17′, Moisés voltou a empatar para o Leão. Mayke rebateu mal, praticamente ajeitando para o atacante finalziar para a rede. O Palmeiras passou a atacar de forma desorganizada, apesar de Veiga conseguir deixar Estêvão cara a cara com o goleiro João Ricardo. Mas a joia perdeu a passada. O Leão também teve chance de vencer em contra-ataques, mas faltou capricho na conclusão das jogadas.

PALMEIRAS 2X2 FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 31ª Rodada

Data: 26/10/2024 (sábado)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público e Renda: 40.321 presentes / R$ 3.068.823,21

Gols: Raphael Veiga/pen, 28’/1ºT (1-0), Hércules, 38’/1ºT (1-1), Estêvão/pen, 11’/2ºT (2-1), Moisés, 17’/2ºT (2-2).

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Giay, 22’/2ºT), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Zé Rafael (Maurício, 22’/2ºT), Richard Ríos (Fabinho, 41’/2ºT) e Raphael Veiga (Rony, 41’/2ºT); Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rossetto (José Welison, 35’/2ºT), Hércules (Pedro Augusto, 37’/2ºT) e Emmanuel Martínez; Yago Pikachu, Moisés (Calebe, 27’/2ºT) e Lucero (Renato Kayzer, 35’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Djonaltan de Araújo (Fifa-RN)

Cartões amarelos: Mayke (PAL); Mancuso, Lucero, Titi, Pedro Augusto, Brítez (FOR)

Cartão vermelho: –

