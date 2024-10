Gerson comanda o Flamengo e elogia postura do time: ‘Procuramos fazer mal ao adversário’

A vitória do Flamengo sobre o Juventude por 4 a 2 no Maracanã, neste sábado (26), teve um protagonista com a bola no pé e braçadeira de capitão. Afinal, Gerson foi o dono do jogo e comandou o triunfo sobre os gaúchos. O coringa deu duas assistências e ainda sofreu um pênalti.

Jogando mais avançado, tendo a proteção de Pulgar e Evertton Araújo, Gerson deitou e rolou sobre o Juventude. No segundo tempo, ele sofreu falta na área que gerou o gol de Gabigol, o segundo do Flamengo. Em seguida, deu passe para Arrascaeta fazer o terceiro. Por fim, deu mais um passe decisivo, desta vez para Plata fazer o seu primeiro gol no clube.

Após a partida, Gerson elogiou a postura do time, que tentou a vitória desde o princípio do jogo.

“Muito feliz, fizemos um grande jogo, volume muito alto desde o começo da partida. Fizemos o primeiro gol, continuamos tentando ampliar o placar, acabamos tomando o empate ali, continuamos jogando. Voltamos para o segundo tempo da mesma maneira, sempre procurando atacar o adversário, fazer mal ao adversário”, destacou Gerson, à rede “Globo”.

Gerson destaca confiança do Flamengo

O camisa 8 ainda falou sobre a importância de alguns jogadores terem marcado contra o Juventude. Caso de Gabigol e Arrascaeta, que vinham de um jejum grande sem balançar as redes. Sem contar o equatoriano Plata, que debutou com a camisa rubro-negra.

“É sempre importante vencer, jogando bem, e da mais confiança para o nosso time. Nossos companheiros que estavam há tempo sem marcar. Mais confiança para o Plata, que acabou de chegar e faz gol. A gente vai evoluindo. Comemorar um pouco a vitória porque a gente merece, mas já pensando no jogo de quarta-feira que é muito importante para a gente”.

O jogo no qual Gerson se referiu é contra o Internacional, no Beira-Rio, na quarta-feira (30), às 19h (de Brasília). A partida é válida pela 17ª rodada e é o compromisso atrasado que o Rubro-Negro tem a cumprir no Brasileirão.

