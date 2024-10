Recorde: atacante do Cruzeiro é expulso antes dos 15 segundos de jogo - (crédito: Foto: Reprodução)

Um acontecimento extraordinário marcou o início do duelo entre Athletico e Cruzeiro, na Ligga Arena. O atacante Rafa Silva cometeu a agressão mais rápida da história do Brasileirão, aos três segundos de jogo, e recebeu vermelho direto – aos 14. A expulsão, evidentemente, comprometeu o desempenho da Raposa em busca da primeira vitória sob o comando de Fernando Diniz.

A falta ocorreu ainda na saída de bola, aos três segundos de jogo – tempo recorde na história do campeonato. O atacante Rafa Silva, que não atuava pelo Cruzeiro há quatro meses, acertou uma cotovelada em Kaique Rocha e levou 11 segundos para ser punido com cartão vermelho pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. O atacante havia retornado ao time titular após se recuperar de uma lesão na coxa direita, sofrida ainda em junho no empate sem gols contra o Vasco.

O Cruzeiro, aliás, fruía a expulsão mais rápida da história do Brasileirão antes do lance deste sábado (26), pela 31ª rodada. Zé Carlos, que pertencia à Raposa à época, cometeu falta ao sete segundos do clássico contra o Atlético-MG em 2009 e acabou punido por Paulo César de Oliveira aos 12. A Celeste foi superada por 3 a 0 naquela ocasião.

Cruzeiro no Brasileirão

A Raposa contratou Fernando Diniz com o objetivo de se firmar no G6 do Campeonato Brasileiro. O técnico, porém, ainda não trouxe o retorno esperado e sequer venceu à frente da equipe. São quatro empates e duas derrotas até o momento.

O Cruzeiro iniciou a partida na oitava colocação, com 44 pontos em 30 partidas disputadas. A equipe está a seis pontos do São Paulo, primeiro colocado do G6 e precisa pontuar diante do Athletico, na Ligga Arena, para seguir vivo em busca de vaga na zona de classificação à pré-Libertadores.

