Mirassol despacha Ponte Preta em casa e segue no sonho pela Série A

O Mirassol venceu a Ponte Preta por 3 a 0, sem dificuldades, na tarde deste sábado (26), em jogo realizado no Estádio Maião, em Mirassol, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Leão Caipira aparece em terceiro na tabela e chega aos mesmos 59 pontos de Santos e Sport, que estão no topo da tabela e ainda não jogaram nesta rodada. A Macaca, por outro lado, luta na parte inferior da tabela, ocupando a 14ª colocação, com 38 pontos, dois a mais que o Botafogo-SP, o primeiro clube na zona de rebaixamento.

O Mirassol, afinal, joga novamente na terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio José Maria de Campos Maia, também em casa. Já a Ponte Preta recebe o Paysandu, em Campinas.

O jogo

Os donos da casa garantiram a vitória com três belos gols. A partida foi tão consistente que o Mirassol praticamente não sofreu sustos e teve poucos problemas com a Macaca. O primeiro gol, afinal, saiu aos 39 minutos do primeiro tempo. Em um belo chute de Neto Moura de fora da área, que acertou o ângulo. Os outros gols aconteceram no final da partida. Aos 43 minutos, Chico cobrou falta e fez outro gol impressionante. Depois, aos 46, Iury Castilho ampliou o placar.

