Mano Menezes, do Fluminense, critica marcação dos pênaltis, mas reconhece culpa

O Fluminense perdeu para o Vitória por 2 a 1 na tarde deste sábado (26), no Barradão, em Salvador. Os gols do Leão, foram de lances de bola parada – o segundo de pênalti. No entanto, o técnico Mano Menezes, não concordou com as marcações das faltas. Assim, para ele, os gols foram irregulares.

Apesar de criticar a marcação do árbitro, o treinador do Fluminense reconhece o a culpa da equipe na derrota.

“Mas a gente também tem culpa. A bola estava no nosso ataque. Fomos recuando a bola e paramos no Fábio. Manoel foi dominar a bola, escapou. Chamamos uma situação para dar moral para a decisão que ele tomou (…) O futebol é assim. Tem dias duros”, lamentou.

Por fim, o técnico avaliou o resultado e já projetou o próximo confronto, contra o Grêmio.

O resultado do jogo em si não foi injusto, foi um jogo bem jogado. O Vitória também teve qualidade para nos vencer, teve oportunidade para nos vencer. Temos que manter a tranquilidade, a cabeça no lugar, para saber analisar o que aconteceu e poder estar forte no próximo jogo na nossa casa. É um adversário que vai exigir um grande jogo da nossa parte”, afirmou Mano Menezes.

O Fluminense entra em campo contra o Grêmio na sexta-feira (1), no Maracanã, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes, portanto, se enfrentam na briga contra o rebaixamento. O Tricolor carioca está com 36 pontos e o time gaúcho com 38.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.