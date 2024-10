Filipe Luís celebra vitória do Flamengo e lamenta elenco ‘enxuto’

Filipe Luís comemorou a atuação do Flamengo na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador analisa o elenco como “enxuto” de olho nos jogos contra Internacional e a primeira partida da final contra o Atlético-MG, no domingo, dia 3 de novembro.

“Temos esse jogo muito importante para a gente. O Inter é um time muito forte, a partir de amanhã vou começar a preparar e estudar esse jogo. A gente está com um grupo muito enxuto, não podemos preservar muita gente porque somos os que somos. Temos lesionados, lesões graves. Alguns já estão retornando, o Cebolinha e o Luiz Araújo já veem a luz no fim do túnel. O Viña e o Pedro vão ser de longa duração, o De la Cruz ainda vai precisar de tempo para recuperar. E o Alex Sandro, vamos ver como evolui durante a semana. Então já somos poucos”, comentou o treinador, antes de completar:

“O que eu miro agora é esse jogo. Claro que a final está aí, é o jogo do ano. Todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui. Preciso de todo mundo. Alguns vão jogar, alguns vão descansar, mas sempre pensando em vencer o Inter, que é o mais importante”.

Fla encara o Inter na quarta-feira

Na quarta-feira (30), o Flamengo volta a campo diante do Internacional, em jogo atrasado do Brasileirão. A tendência é que Filipe Luís poupe alguns titulares de olho no duelo contra o Galo, no Maracanã.

“Penso em ganhar do Internacional. Única coisa que eu penso. Preparar bem o jogo, preparar todas as soluções para os jogadores, que eles possam ter de dificuldade durante o jogo, como a gente vai atacar, como vai defender. E ganhar do Internacional. E eu não só estou dizendo isso, eu faço isso. Peço para eles fazerem isso também. Não adianta nada olhar a tabela. Tudo depende de ganhar do Internacional. No Flamengo é intenso, o importante é sempre olhar o próximo objetivo”.

Filipe Luís tem três vitória à frente do Flamengo

Filipe Luís comemorou o time ter feito quatro gols no mesmo jogo, o que não ocorria há quase quatro meses. Agora, o técnico chega a sua terceira vitória à frente do Rubro-Negro, com um empate e uma derrota na conta.

“Uma vitória que me deixou muito feliz pelo jogo que apresentamos, pressionamos bem. O Juventude tem suas armas na fase ofensiva. Time conseguiu pressionar bem, controlar bem o primeiro tempo e romper a pressão deles. Conseguimos o gol rápido, sofremos o empate, mas o time não deixou em nenhum momento se abalar por isso. Continuou com a mesma forma de propor, de atacar e tentar criar chances. Fomos para o intervalo com o empate, depois o time conseguiu fazer os gols que precisava e deslanchou”, afirmou.

Veja outros tópicos da entrevista coletiva de Filipe Luís

Gabigol

“Muito importante, principalmente para um atacante que vive de gols, de números. Voltar a marcar sempre dá confiança para eles. Todo atacante passa por fases, fases goleadores, depois de “seca”. Voltar a quebrar esse jejum é importante tanto para o Gabi quanto para o Plata, que são jogadores importantes para mim”.

Atuações de Evertton Araújo e Michael

“Evertton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, na minha opinião, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado . Você dá uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, absorver a todo momento. Fica fazendo complemente depois do treino, tem tendência de evoluir muito. O maior dom que pode ter um ser humano é essa vontade de aprender. Hoje fez um grande jogo, controlou muito bem o meio, ele e o Erick. Estou muito feliz de ter mais uma opção como volante.

E o Michael, como falei no outro jogo, é um cara fundamental para a gente, muito importante, teve uma lesão muito grave. Hoje fez um jogaço, constantemente criando perigo, tanto na ponta quanto por dentro, atacando espaço. Ele tem finalização, tem números. Recuperar a forma física depois dessa lesão é muito importante. Ele vai ser um cara fundamental para mim no decorrer do campeonato”.

Gols feitos pelo Juventude

“Como falei, sempre pressionar alto e propor com os 10 jogadores, você corre riscos. É um risco que eu sei que vou correr, sempre vão existir erros. Claro que esses erros têm que ser corrigidos, treinados e melhorados. Mas eu sou consciente, eu sei que vão acontecer. E hoje foi um erro. Um erro que os dois Léos sabem que aconteceu, não preciso nem falar para eles. Mas sempre com a confiança do treinador de que eles têm que fazer o que eu peço, e eles estão fazendo. Alguns momentos vão criar desajustes na defesa. Claro que não gosto de tomar gol, não quero tomar gol. Vou fazer de tudo para corrigir durante a semana, treinar esse aspecto da vigilância para poder ter a bola com mais segurança”.

