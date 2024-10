Alvo da torcida, Renato Gaúcho afirma que nunca vai pedir para ir embora do Grêmio

Após a vitória do Grêmio, de virada, por 3 a 1 contra o Atlético Goianiense, o técnico Renato Gaúcho, falou sobre a sua permanência na equipe. O treinador afirmou que ele nunca vai pedir para deixar o comando da equipe gaúcha.

“Eu nunca falei, vocês nunca ouviram da minha boca “Eu quero ir embora do Grêmio”, vocês nunca vão ouvir isso. Eu posso conversar com meu presidente, com meu executivo, com meu vice-presidente e juntos eu tomar essa decisão. Agora eu falar que eu quero ir embora? Jamais vocês vão ouvir isso da minha boca. Eu me criei dentro desse clube aqui. Todas as provas que eu já dei pra esse clube aqui. E continuo fazendo o meu possível dentro desse clube pra dar sempre alegria aos nossos torcedores.”, disse.

Vaias a Renato Gaúcho

Renato Gaúcho vem sendo criticado por parte da torcida, que inclusive pede a saída do comandante e inclusive, vem sendo alvo de vaias contra ele. Dessa forma, o treinador reconhece, portanto, que é normal quando os resultados não aparecem e afirma que já está ‘vacinado’ contra essas manifestações.

“Coisa normal do futebol, quando os resultados não aparecem, quando os torcedores não tem os resultados que eles querem, é normal que o torcedor se manifeste com o treinador ou jogador. Estou vacinado quanto a isso” afirmou.

No entanto, o técnico exaltou que a opinião da torcida é importante. Ele disse que, caso haja uma conversa para a sua saída, ele vai querer ouvir o que os torcedores tem a dizer para assim, chegar a uma decisão.

“O torcedor do Grêmio sabe o quanto eu já fiz pra esse clube aqui. Se eu for continuar fazendo ou não, ai não depende somente do Renato. Depende de um presidente, do executivo, do vice-presidente e principalmente, também, do nosso torcedor. Pode ter certeza que no momento que eu tomar uma decisão junto com essas três pessoas, eu vou ouvir muito, vou querer ouvir muito a opinião da nossa torcida. A nossa torcida vai ser fundamental pra me ajudar também a tomar as decisões. Desde que o clube queira, obviamente”, finalizou.

Até o momento, o treinador tem 57 partidas no comando do Tricolor nesta temporada, com 27 vitórias, 11 empates e 19 derrotas.

Em busca de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, o Grêmio enfrenta o Fluminense em confronto direto contra o Z-4, na sexta-feira (1), pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.