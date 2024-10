Abel destaca erros do Palmeiras, mas não joga a toalha no Brasileirão

O t..cnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a eqiupe do Crici..ma EC, durante partida v..lida pela vig..sima sexta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O técnico Abel Ferreira lamentou os erros e o que considerou vacilo do Palmeiras no empate contra o Fortaleza, neste sábado (26), pela 30ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. O resultado pode afastar o Alviverde do Botafogo na briga pela liderança.

Aliás, com o empate, o Palmeiras chegou aos 61 pontos. Abel frisou na coletiva que o time não conseguiu marcar gols com bola rolando, pois ambos os gols vieram de cobranças de pênaltis.

“Hoje não conseguimos fazer [gols], fizemos dois de bola parada nos pênaltis. Tivemos uma grande oportunidade em cruzamento para o Gómez, uma na área com o Veiga, e outra na segunda parte que não sei se estava impedida, com o Estêvão, e na transição saiu o gol adversário”, disse Abel Ferreira. Ele completou:

“Nas decisões defensivas, não estivemos bem e sofremos o gol. Também não fomos felizes para ampliar o placar. Hoje fomos infelizes, nosso adversário marcou muito bem, se defende bem e espera por esses momentos. A sorte esteve do lado deles”, resumiu o comandante do Alviverde.

Agora o Palmeiras vira a chave e começa a planejar o clássico contra o Corinthians, marcado para o dia 4 de novembro, em Itaquera.

