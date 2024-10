Athletico se aproveita de expulsão relâmpago e amassa o Cruzeiro na Ligga Arena, pelo Brasileirão

O pacto fez efeito, e o Athletico deixou a Ligga Arena sob gritos de olé após a vitória por 3 a 0 diante do Cruzeiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro aproveitou a expulsão relâmpago de Rafa Silva, aos 14 segundos, e venceu o adversário com propriedade para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. O Cruzeiro, por sua vez, segue sem vencer sob o comando de Fernando Diniz.

Com o triunfo, o Athletico chegou aos 34 pontos em 31 partidas e subiu para 16ª colocação do Brasileirão. O próximo compromisso é um confronto direto contra o Vitória, no sábado (02), às 18h30, pela 32ª rodada.

Primeiro tempo

Um confronto que começou de forma excepcional: com uma expulsão aos 14 segundos. Isso porque o atacante Rafa Silva, do Cruzeiro, recebeu o segundo vermelho mais rápido da história do Brasileirão – atrás de Zé Carlos, em 2009 – após acertar uma cotovelada no zagueiro Kaique Rocha, aos três segundos de jogo. O camisa 8 havia retornado ao time titular após se recuperar de uma lesão na coxa direita, sofrida ainda em junho no empate sem gols contra o Vasco.

A superioridade numérica interferiu diretamente no domínio rubro-negro na primeira etapa, e o jogo virou ataque contra defesa. Se considerar a pressão do Athletico, o gol até demorou a sair e contou com a boa atuação de Julimar. O atacante percebeu a chegada de Pablo e fez um cruzamento perfeito para o companheiro de posição, que surgiu na segunda trave e só precisou cabecear para dentro da rede mineira.

O Athletico teve chances para ampliar o placar e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento ainda no primeiro tempo. O Rubro-Negro seguiu na pressão, mas parou no sistema defensivo do Cruzeiro – que se abdicou de atacar devido às circunstâncias da partida.

Segundo tempo

O pacto também fez efeito na segunda etapa, e o Athletico honrou a boa partida de Julimar com menos de um minuto. O atacante tabelou com Pablo antes de mandar uma bomba para o fundo do gol e, praticamente, concretizar a vitória rubro-negra.

O terceiro gol saiu dos pés de um nome histórico do Athletico: Nikão. O atacante recebeu na área, achou espaço na marcação e praticamente furou a rede do Cruzeiro para garantir a vitória do Furacão aos 34 minutos.

ATHLETICO X CRUZEIRO

31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Gol: Pablo, 24’/1T (1-0); Julimar, 0’/2ºT (2-0); Nikão, 34’/2ºT (3-0)

Data: 26/10/2024

ATHLETICO: Mycael, Madson (Cuello, 20’/1ºT), Kaíque Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, Erick, Felipinho, João Cruz, Nilkão, Pablo e Julimar. Técnico: Lucho Gonzáles.

CRUZEIRO: Anderson; Wesley Gasolina (William, 0’/2ºT), Zé Ivaldo, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno, Peralta (Gabriel Veron, 0’/2ºT), Lucas Romero (Matheus Pereira, 15’/2ºT),Ramiro, Lucas Silva, Mateus Vital (Matheus Henrique, 15’/2ºT) e Rafa Silva (expulso). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos:William, Zé Ivaldo, Peralta (CRU)

Cartão vermelho: Rafa Silva (CRU)

