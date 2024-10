Flamengo perde dois titulares para duelo contra o Inter pelo Brasileirão

O Flamengo terá o desfalque de dois titulares para o duelo contra o Inter, às 19h (de Brasília), na próxima quarta-feira (30), em duelo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, Arrascaeta e Léo Pereira levaram o terceiro amarelo e estão suspensos para a partida. Por outro lado, Bruno Henrique está de volta.

O apoiador demorou a cobrar uma falta no segundo tempo e foi advertido pelo árbitro. Já o defensor parou contra-ataque e também acabou punido. Outro que também levou cartão amarelo foi o argentino Alcaraz. Contudo, ele não estava pendurado e está apto a enfrentar o Colorado.

Como o Flamengo tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no outro domingo (3), contra o Atlético-MG, é provável que escale um time misto contra o Inter, na quarta-feira. Nomes como Matheus Gonçalves e Plata podem começar jogando no Sul.

Apesar disso, titulares como Pulgar e Bruno Henrique devem ser aproveitados por Filipe Luís. Afinal, a dupla não poderá enfrentar o Atlético-MG pela Copa do Brasil. O chileno levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Já o atacante foi expulso contra o Corinthians e também está fora.

Neste sábado (26), o Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, manteve-se no G4 por, ao menos, mais uma rodada. Os gols rubro-negros foram marcados por Michael, Gabigol, Arrascaeta e Plata.

